Lufthansa çalışanları yine greve gitti! Şirketten açıklama geldi: 120 bin yolcu etkilenecek

Alman hava yolu devi Lufthansa'nın yine grevde. Bu kez de kabin görevlileri iş bıraktı. Frankfurt ve Münih Havalimanlarındaki personellerde greve katılınca uçuşlarda aksamalar oldu. Şirket bu durumdan 120 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu.

Alman Havayolu Şirketi Lufthansa çalışanları sık sık yaptıkları grevler ile adlarından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde yer hizmetlilerin eylemleri yüzünden çok satıda sefer iptal edilmiş, yolcular ise mağdur duruma düşürülmüştü. Bu defa da Lufthansa'nın kabin görevlileri greve gitti.

Sendikanın çağrısı ile dün sabah saatlerinde başlayan grev, bugün saat 23'te sona erecek. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın kabin görevlileri dün Frankfurt Havalimanında iş bıraktı. Bugün de Münih Havalimanındaki personel greve katılacak.

120 BİN YOLCU ETKİLENECEK

Şirket, grevden 120 bin yolcunun etkileneceğini açıkladı.

ÇALIŞANLAR LUFTHANSA'DAN NE TALEP ETTİ?

Lufthansa çalışanları 18 aylık sözleşme süresi için yüzde 15 zam istiyor. Enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euro ödeme yapılması da sendikanın talepleri arasında...