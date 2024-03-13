Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Lufthansa çalışanları yine greve gitti! Şirketten açıklama geldi: 120 bin yolcu etkilenecek

Lufthansa çalışanları yine greve gitti! Şirketten açıklama geldi: 120 bin yolcu etkilenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lufthansa çalışanları yine greve gitti! Şirketten açıklama geldi: 120 bin yolcu etkilenecek
Almanya, Lufthansa, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alman hava yolu devi Lufthansa'nın yine grevde. Bu kez de kabin görevlileri iş bıraktı. Frankfurt ve Münih Havalimanlarındaki personellerde greve katılınca uçuşlarda aksamalar oldu. Şirket bu durumdan 120 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu.

Alman Havayolu Şirketi Lufthansa çalışanları sık sık yaptıkları grevler ile adlarından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde yer hizmetlilerin eylemleri yüzünden çok satıda sefer iptal edilmiş, yolcular ise mağdur duruma düşürülmüştü. Bu defa da Lufthansa'nın kabin görevlileri greve gitti.

Sendikanın çağrısı ile dün sabah saatlerinde başlayan grev, bugün saat 23'te sona erecek. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın kabin görevlileri dün Frankfurt Havalimanında iş bıraktı. Bugün de Münih Havalimanındaki personel greve katılacak.

120 BİN YOLCU ETKİLENECEK

Şirket, grevden 120 bin yolcunun etkileneceğini açıkladı.

ÇALIŞANLAR LUFTHANSA'DAN NE TALEP ETTİ?

Lufthansa çalışanları 18 aylık sözleşme süresi için yüzde 15 zam istiyor. Enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euro ödeme yapılması da sendikanın talepleri arasında...

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli yetkiliden dikkat çeken çıkış! ABD, Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor - Dünyaİsrail medyasından çok konuşulacak iddia! ABD'nin hedefi...Savaşın ayak sesleri! İsrail, Lübnan'da bir aracı ve motosikleti havaya uçurdu - Dünyaİsrail, Lübnan'da bir aracı ve motosikleti havaya uçurduNavalny'ye en yakın isimlerden biriydi: Önce biber gazı sonra çekiçle saldırdılar - DünyaÖnce biber gazı sonra çekiçle saldırdılar6 yaşından beri demir bir kapsülün içinde yaşıyordu... Paul Alexander hayatını kaybetti - DünyaUyandığında 'demir akciğer'in içindeydiİsrail zulmünün acı tablosu! BM'den Gazze'de öldürülen çocuklara ilişkin yürek yakan veri - DünyaBM'den Gazze'de öldürülen çocuklara ilişkin yürek yakan veriAlmanya'nın gündemi döner fiyatları: Başbakan Scholz'e 'Ne zaman 3 euro olacak?' sorusu - DünyaAlmanya'nın gündemi döner fiyatlarıİngiltere, sığınmacılara Ruanda’ya gitmeleri için para teklif edecek - DünyaBelirlenen ülkeye gidene 3 bin sterlin vereceklerHaiti yangın yeri! OHAL'e rağmen olaylar kontrol altına alınamıyor - DünyaOHAL geldi, Başbakan kaçtı, gerilim bitmediPakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye çağrısı: İkili ticaret genişletilsin - DünyaPakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye çağrısıGazze'de son durum... İsrail'den önce itiraf sonra özür - Dünyaİsrail'den önce itiraf sonra özür
Sonraki Haber Yükleniyor...