Maça giden taraftarlar uzuvlarını kaybetti, sebebi duyanları şaşkına çevirdi!

Profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'de City Chiefs'in ocak ayındaki karşılaşmasında dondurucu soğuklar nedeniyle çok sayıda taraftar uzuvlarını kaybetti. Donma tehlikesi geçiren insanlar ampute edilmek zorunda kalındı. Çoğunluk el ve ayak parmaklarından oldu...

ABD'de ocak ayındaki 11 günlük aşırı soğuklar sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'de Kansas City Chiefs'in evinde oynadığı playoff karşılaşmasına gelenler uzuvlarından oldu...

ÇOK SAYIDA TARAFTAR AMPUTE EDİLDİ

Sağlık yetkilileri, 13 Ocak'taki karşılaşma haftasında çok sayıda kişinin hastaneye başvurduğunu, hastalardan 12'sinin çoğunlukla el ya da ayak parmakları olmak üzere uzuvlarını kaybettiklerini doğruladı.

Kansas Üniversitesi hastanesi de kendilerine benzer başvurular yapıldığını duyururken, ampute edilenlerle ilgili bir sayı paylaşmadı.

-20'Yİ GÖRDÜLER

Öte yandan 13 Ocak'ta Kansas City Chiefs ile Miami Dolphins'in oynadığı karşılaşmada sıcaklık, eksi 20 dereceye kadar düşmüştü.

KAYNAK: AFP