Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Maça giden taraftarlar uzuvlarını kaybetti, sebebi duyanları şaşkına çevirdi!

Maça giden taraftarlar uzuvlarını kaybetti, sebebi duyanları şaşkına çevirdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Maça giden taraftarlar uzuvlarını kaybetti, sebebi duyanları şaşkına çevirdi!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'de City Chiefs'in ocak ayındaki karşılaşmasında dondurucu soğuklar nedeniyle çok sayıda taraftar uzuvlarını kaybetti. Donma tehlikesi geçiren insanlar ampute edilmek zorunda kalındı. Çoğunluk el ve ayak parmaklarından oldu...

ABD'de ocak ayındaki 11 günlük aşırı soğuklar sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'de Kansas City Chiefs'in evinde oynadığı playoff karşılaşmasına gelenler uzuvlarından oldu...

Maça giden taraftarlar uzuvlarını kaybetti, sebebi duyanları şaşkına çevirdi! - 1. Resim

ÇOK SAYIDA TARAFTAR AMPUTE EDİLDİ

Sağlık yetkilileri, 13 Ocak'taki karşılaşma haftasında çok sayıda kişinin hastaneye başvurduğunu, hastalardan 12'sinin çoğunlukla el ya da ayak parmakları olmak üzere uzuvlarını kaybettiklerini doğruladı.

Kansas Üniversitesi hastanesi de kendilerine benzer başvurular yapıldığını duyururken, ampute edilenlerle ilgili bir sayı paylaşmadı.

Maça giden taraftarlar uzuvlarını kaybetti, sebebi duyanları şaşkına çevirdi! - 2. Resim

-20'Yİ GÖRDÜLER

Öte yandan 13 Ocak'ta Kansas City Chiefs ile Miami Dolphins'in oynadığı karşılaşmada sıcaklık, eksi 20 dereceye kadar düşmüştü.  

KAYNAK: AFP

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi! Salonun önünde toplandılar - DünyaOscar ödül töreninde Gazze gösterisiAlmanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Türkçe Ramazan mesajı! - DünyaAlmanya Şansölyesi Olaf Scholz'dan Türkçe Ramazan mesajı!Türkiye’nin çıkarlarına darbe vurmayı amaçlıyorlar! 100 milyon dolarlık ajan borsası - Dünya100 milyon dolarlık ajan borsasıGazze'de ilk teravih namazı Faruk Camii enkazında kılındı - DünyaGazze'de ilk teravih namazıAlmanya'da Tesla'ya fabrika genişletme protestosu - DünyaAlmanya'da Tesla'ya fabrika genişletme protestosuİki ülkede ramazan ayı salı günü başlayacak! Oruç süreleri arasındaki fark 3 saati aşacak - DünyaOruç süreleri arasındaki fark 3 saati aşacak6 kayakçı İsviçre Alpleri'nde kayboldu - Dünya6 kayakçı İsviçre Alpleri'nde kayboldu
Sonraki Haber Yükleniyor...