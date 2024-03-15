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Macron'un ortalık karıştıran sözlerine Rusya'dan cevap: Savaşa sürükleniyorlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Macron&#039;un ortalık karıştıran sözlerine Rusya&#039;dan cevap: Savaşa sürükleniyorlar...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna-Rusya savaşına değinerek "Rusya kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra inecek" dedi. Bu sözler yankı uyandırırken Rusya'dan sert bir açıklama geldi. Açıklamada, "Macron’un açıklamalarını okuduk. Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor." dedi.

Fransa lideri Macron, Ukrayna-Rusya savaşının artık Avrupa topraklarında olduğunu ifade ederek, "Strazburg ve Lviv arasında 1500 kilometreden daha az (mesafe) var." dedi.

"RUSYA KAZANAMAZ VE KAZANMAMALI"

"Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner." diyen Macron, Moskova yönetiminin savaşı kazanması durumunda artık güvende olmayacaklarını savundu. Macron, Rusya'ya karşı savaşmadıklarına ve bu ülkeye karşı savaşmak konusunda da "asla ilk girişimi" kendilerinin yapmayacağına işaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı, "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı." diyerek, bu ülkeyi bir "rakip" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda Macron, "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur." değerlendirmesinde bulundu. Macron, Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

ASKER GÖNDERME İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Ukrayna'da Fransa ve Avrupa'nın güvenliğinin de söz konusu olduğunu kaydeden Macron, "Barışı istemek, Ukrayna'dan vazgeçmek anlamına gelmiyor." diye konuştu. Fransa'nın nükleer silahının, Fransızlara güvence sağladığı değerlendirmesini yapan Macron, Rusya'nın bu savaşta galip gelmesinin Fransızların hayatının değişeceği anlamına geldiğini anlattı.

Öte yandan Le Monde gazetesi, Macron'un bazı davetlilerin önünde, "gelecek yıl Odessa'ya askeri birlik göndermesi gerekeceğini" söylediğini iddia etmişti.

RUSYA'DAN SERT AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Rusya'dan da bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, “Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor. Macron’un açıklamalarını okuduk. Gerçek şu ki, Rusya’nın Fransa için bir rakip olduğu, Fransa’nın Ukrayna’daki savaşa sürüklenmiş olmasından anlaşılıyor "dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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