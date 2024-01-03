Maduro'dan Netanyahu'ya 'Hitler' benzetmesi

3 Ocak 2024 12:30 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 12:36

İsrail'in tam gaz sürdürdüğü katliam ve baskılar, dünya liderleri tarafından seslendirilmeye başlandı. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda on binlerce Filistinli hayatını kaybederken, bu zulme sessiz kalamayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sert açıklamalarda bulundu.

'HİTLER'İN SİZE YAŞATTIĞINI SİZ YAŞATIYORSUNUZ'

Meksika merkezli La Jornada gazetesine demeç veren Maduro, dünya kamuoyunu bu katliama "sessiz" kalmakla suçlarken, Filistin'de yaşananları ise Yahudilere yapılan "Holokost" katliamına benzetti.

Maduro, "Filistin'deki çatışmaya gelince artık bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir halka karşı soykırımdır. Yahudi halkının Hitler zamanında, Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u, bu sefer Filistinliler yaşıyor." ifadesini kullandı.

Maduro, Filistin halkının 75 yılı aşkındır soykırıma maruz kaldığını vurgulayarak, "Soykırımın en kötü yanı, suç ortaklığı ve sessizliğidir. Avrupalı elitler, bu suç ortaklığının sessiz tanıklarıdır. Amerikalı elitlerin ürettiği bombalar, masum Filistinlileri katlediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi gerektiğini savunan Maduro, dünyanın gözü önünde ve canlı olarak Filistin'de vahşet yaşandığını belirtti.

KUTSAL TOPRAKLAR TANKLARIN ALTINDA ÇİĞNENİYOR

Venezuela'nın Filistin davasıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Maduro, şunları kaydetti:

"Filistin'deki kız ve erkek çocuklarının yaşadığı acıların farkındayız. İsa'nın doğduğu topraklarda Noel kutlanılmadı. Beytüllahim'deki tüm yerler kapandı. İsa peygamberin yemliğinin bulunduğu yer tanklarla çevrili. Filistin halkının mücadelesi ve direnişi aynı şekilde halkımızın mücadelesi ve direnişi, bize neler getireceğini göreceğiz."

BAŞINDAN BERİ FİLİSTİN'İN YANINDA

7 Ekim'de başlayan işgalden hemen bir hafta sonra bazı açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezuela olarak, Filistin halkıyla dayanışma çağrımızı yineliyoruz ve Filistin gerçeğini hatırlatıyoruz. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını, Gazze'de bombalamanın durmasını ve BM anlaşmaları temelinde müzakere yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını istemişti.