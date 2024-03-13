Manastırda bıçaklı saldırı! 3 rahip öldürüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehri yakınlarında bir manastırda bıçaklı saldırı düzenlendi. Mısırlı olduğu öğrenilen 3 rahip öldürüldü. Korkunç olayda bir rahip ise yaralı olarak kurtuldu.

Güney Afrika Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrindeki Havari Aziz Markos ve Günah Çıkarıcı Aziz Samuel Kıpti Manastırı'nda 3 rahip suç niteliğinde bir saldırıya maruz kaldı. Saldırı 3 rahibin ölümüyle sonuçlandı." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, olaya ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığı ve Mısır'ın Pretorya Büyükelçisi'nin de durumu takip etmek için manastıra gittiği belirtildi.

3 RAHİBİ ÖLDÜRÜP KAÇTILAR

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, Mısır Hıristiyan Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne mensup bu 3 rahibin, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

BİR RAHİP YARALI OLARAK KURTULDU

Açıklamada, bir diğer rahibin ise saldırıdan yaralı kurtulduğu kaydedilerek, salgınların herhangi bir değerli eşyaya dokunmaksınız olay yerinden uzaklaştığı bilgisi paylaşıldı.