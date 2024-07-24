Manchester Havalimanı'nda skandal görüntü! Polis yerde yatan kişinin yüzünü tekmeledi, kafasına bastı

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda bir polis, yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme attı, diğer polisler ise eletroşok tabancalarını çıkardı. Skandal görüntüler sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.

Görüntüler üzerine Manchester Emniyeti açıklama yaptı. Açıklamada havalimanı terminalinde bir kişiyi gözaltına almak isteyen polisin 4 kişi tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Yumruklu saldırı sırasında bir kadın polisin burnunun kırıldığı, 3 polisin saldırı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olaya müdahale eden polislerin ise silahlarının alınması riskiyle karşı karşıya kaldığı ifadesine yer verilen açıklamada, saldırgan olduğu belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak bu kişilerin sağlık çalışanlarına da saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, polisin yerde yatan kişinin kafasını ve yüzünü tekmelemesiyle ilgili, "Videodaki davranışa ilişkin endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğümüz bunu değerlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.

"HİÇBİR ŞEY HAKLI ÇIKARAMAZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İngiliz polisinin yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelediği, bir başka kişinin ise diz çöktüğü sırada önce karnına tekme attığı, ardından da ensesine dirsek atarak yere yatırdığı anlar yer aldı.

Olaya ilişkin sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar polisin müdahalesini sert bir dille eleştirdi.

Görüntüleri paylaşan "Lowkey" takma adını kullanan şarkıcı Kareem Dennis, "Polis, Manchester Havalimanı'nda iki Müslüman'a annelerinin önünde saldırıyor" dedi.

Yaşananlara ilişkin detayları X hesabından paylaşan gazeteci Alex Tiffin, "Asyalı bir adam elleri yanda ve yerde yüzükoyun yatarken bir polisin elektroşok silahı kullanıp, bu kişinin yüzünü tekmeleyip başına basmasının bir anlamı yok. İkinci adam ise tamamen işbirliği içinde ancak yere fırlatılırken yumruk atılıyor ve ensesine dirsekle vuruluyor. Manchester Polisi ve Britanya Ulaştırma Polisinin cevaplaması gereken ciddi sorular var" ifadesini kullandı.

Tiffin, üst araması sırasında polisin saldırgan olduğu iddia edilen kişilerin annesini ittiğini, olayın bunun üzerine başladığını da öne sürdü.

Manchester Üniversitesi Rektörü Nazir Afzal ise, "Resmin tamamını görmek gerek ancak hiçbir şey elleri yanda yüzükoyun yerde yatan silahsız bir kişinin yüzüne tekme atılmasını, başına basılmasını ve elektroşok verilmesini haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı.