Mekke'de aşırı sıcak nedeniyle binden fazla hacı hayatını kaybetti

Bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giden, çok sayıda hacı hayatını kaybetti. 11 ülkeden 1.081 hacının aşırı sıcaklıklar nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde hac sırasında sıcaklıkların 52 dereceye ulaşması sonucu can kayıpları artıyor. Mısırlı diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 658 Mısır vatandaşının hayatını kaybettiği, bunlardan 630'unun hac için kayıt yaptırmadığı belirtildi. Açıklamada, hacı adaylarının ölüm nedeninin çoğunlukla sıcaklığa bağlı oluşan yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar olduğu kaydedildi.

BİN 81 HACI HAYATINI KAYBETTİ

Resmi kaynaklara göre, yaklaşık 150 bin Pakistanlıdan 58’i, yaklaşık 240 bin Endonezyalıdan ise 183’ü hayatını kaybetti. Malezya, Hindistan, Ürdün, İran, Senegal, Tunus, Sudan ve Irak'tan da can kayıpları bildirilirken, son verilerle birlikte hac vazifesi sırasında 11 ülkeden toplam bin 81 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan çok sayıda kişi ise aileleri ve yakınları tarafından aranıyor.

GEÇEN YIL 300'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Her yıl on binlerce kişi resmi olarak kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Kayıtlı olmayan hacı adayları klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun bir şekilde sıcaklığa maruz kalıyor. Geçtiğimiz yıl hac ibadeti sırasında 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.