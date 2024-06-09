Meksika'yı sıcak hava vurdu! Ölü sayısı 90'ı buldu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı. Mayıs'ın son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıkları görüldü. 14 eyalette hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı...
Meksika kavuruluyor, aşırı sıcaklar yüzünden canından olanların sayısı 90'a çıktı. Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerindeki rekor sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
90 KİŞİ CANINDAN OLDU
Ülke genelinde, 2024'ün başından bu yana 90 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, sadece 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 29 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü.
2 BİN KİŞİ HASTANEYE KOŞTU
Yaklaşık 2 bin kişinin ise güneş çarpması kaynaklı hastanelere başvurduğu bilgisi paylaşıldı.
Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.
HAVA SICAKLIKLARI 40 DERECEYİ AŞTI
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (UNAM) yapılan açıklamada ise mayıs ayının son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü belirtildi.
Meksika'nın 14 eyaletinde hava sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı ifade ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı