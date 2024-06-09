Meksika'yı sıcak hava vurdu! Ölü sayısı 90'ı buldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Haziran 2024 06:21 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 07:06 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı. Mayıs'ın son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıkları görüldü. 14 eyalette hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı...