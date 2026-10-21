Video oyun dünyasının en büyük yapımı olmaya hazırlanan GTA 6'nın çıkışına haftalar kala ABD'de ekonomik alarm zilleri çalmaya başladı. Uzman hesaplamalarına göre, oyunun piyasaya sürüleceği gün yaklaşık 1,5 milyon Amerikan çalışanının işe gitmeyerek izin alması ve bunun ülkeye tek günde 1 milyar dolarlık üretim kaybı yaşatması bekleniyor.

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Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), henüz raflardaki yerini almadan Amerikan ekonomi gündeminin tepesine yerleşti.

ABD medyasında yer alan analizlere göre, 19 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulacak oyun için milyonlarca çalışan şimdiden hazırlık yapıyor.

Milyonlarca kişi o günü bekliyor! Ekonomiye 1 milyar dolarlık darbe

5 MİLYON AMERİKALI İŞ BAŞINDA OLMAYABİLİR

Ekonomi profesörü Jose Garcia Montalvo'nun paylaştığı tahminlere göre, GTA 6'nın çıkış gününde yaklaşık 1,5 milyon Amerikalı çalışanın işe gitmeyebileceği öngörülüyor.

Çalışan başına düşen ortalama günlük üretim değeri üzerinden yapılan hesaplamalar, sadece bir günlük iş gücü kaybının ABD ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolara mal olması beklenmekte.

ŞİRKETLER 19 KASIM'A HAZIRLANIYOR

New York Post'un aktardığına göre bazı Amerikalı çalışanlar, GTA 6'yı çıktığı gün oynayabilmek için ücretli izinlerini şimdiden biriktiriyor.

Bazı şirketlerin ise oyunun çıkış tarihini çalışanlarına sundukları izin ve yan hak planlarına dahil ettiği açıklandı.

GTA 5'TE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Serinin önceki oyunu GTA 5'in 2013'te piyasaya sürülmesi de çalışanların izin planlarını etkilemişti.

Haberde, oyun sitesi IGN'in yaklaşık 11 bin okuyucuyla gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 46'sının izin aldığını, yaklaşık yüzde 20'sinin ise çıkış sabahı işe gitmemeyi planladığını belirttiği hatırlatıldı.

13 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERİYOR

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.

2013'te çıkan GTA 5'in devamı olan oyun, kurgusal Leonida eyaletinde Jason ve Lucia adlı iki karakterin hikayesini konu alıyor.

ABD ekonomisinde olası verimlilik kaybı tartışılırken oyunun yayıncısı Take-Two Interactive için de yüksek gelir beklentileri gündemde.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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