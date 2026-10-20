Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan ve ülke genelinde yağma olaylarına dönüşen protestoların ardından sokaklardan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Bir vatandaş, çöp konteynerinin yanına bırakılmış kutuların arasında belgeleriyle birlikte bir Rolex saat buldu. Lüks saatin değerinin 19 bin avroya kadar çıkabildiği açıklandı.

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Fransa'da düzenlenen protestoların ardından Paris başta olmak üzere birçok kentte yağmalanan mağazaların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

ÇÖPÜN YANINDA ROLEX SAAT BULDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kişinin çöp konteynerinin yanına bırakılan kutular arasında Rolex marka saatler bulduğu görüldü.

Milyonluk saatler çöpte bulundu! Ne buldularsa attılar

Kutunun içerisinde saatle birlikte sertifika ve çeşitli belgeler de yer aldı.

Onedio'nun haberine göre görüntülerdeki saat, Rolex'in GMT-Master II serisindeki çelik kasalı modellere benziyor.

Bu serideki saatlerin satış fiyatı modele ve durumuna göre 17 bin ile 19 bin avro arasında değişiyor.

Ancak görüntülerdeki saatin orijinal olup olmadığı, kime ait olduğu ve yağmalanan mağazalardan çıkarılıp çıkarılmadığı henüz bilinmiyor.

Milyonluk saatler çöpte bulundu! Ne buldularsa attılar

MAĞAZALARI YAĞMALADILAR! 70 BİN AVROLUK ÜRÜN ÇALINDI

Ülkede 17 Ekim'de başlayan şiddet olayları Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Nice ve diğer kentlere yayılmıştı.

Gösteriler sırasında lüks butiklerin yanı sıra süpermarketler, eczaneler, elektronik mağazaları ve giyim işletmeleri de yağmalandı.

Fransız Courrier International'ın aktardığına göre Paris'teki elektronik mağazasının sahibi Nathan Mimoun, yaklaşık 70 bin avro değerindeki ürünlerinin çalındığını açıkladı.

Mimoun, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Mali açıdan gerçek bir felaket. Bunun altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum" dedi.

Bir başka mağazanın raflarının tamamen boşaltıldığını anlatan Hervé Denis ise "Her şeyi aldılar!" ifadelerini kullandı.

Milyonluk saatler çöpte bulundu! Ne buldularsa attılar

ÇALDIKLARI ÜRÜNLERLE TEZGAH AÇTILAR

Öte yandan protestolar sırasında mağazalardan çalındığı öne sürülen ürünler de sokaklarda satışa çıkarıldı. Kaldırımlara serilen çantalar, ayakkabılar ve kıyafetler, kurulan tezgâhlarda satışa sunuldu.

TRUMP'TAN MACRON'A SERT SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump da Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Trump, protestoların ve şiddet olaylarının göç politikalarıyla bağlantılı olduğunu savunarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.

"Macron'la ilk tanıştığımda 'Sınırlarınızı kapatın yoksa ülkenizi mahvedeceksiniz' dedim" ifadelerini kullanan Trump, Fransa'nın sınırlarını kapatmadığını söyledi.

Trump ayrıca "Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak" iddiasında bulundu.

FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarının ardından Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu harekete geçti.

Fransız BFMTV kanalına göre Lecornu, Lyon ve bazı kentlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması için valilere talimat verdi.

Lille, Douai ve Wattignies kentlerinin belirli bölgelerinde 19 ve 20 Ekim geceleri saat 20.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken en az 1500 iş yerinin yağmalandığı bilgisi paylaşıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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