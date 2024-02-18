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    • Haberler > Dünya > Mısır'dan İsrail'e Refah uyarısı: Tehcir, güvenliğimizi tehdit eder

    Mısır'dan İsrail'e Refah uyarısı: Tehcir, güvenliğimizi tehdit eder

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mısır&#039;dan İsrail&#039;e Refah uyarısı: Tehcir, güvenliğimizi tehdit eder
    Mısır, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Mısır, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu tekrarladı. Gazze sınırına duvar ördüğü yönündeki iddialar da yalanlandı.

    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Refah’tan yerinden edilen Filistinlilerin çıkarılmasının, “Mısır’ın millî güvenliğine tehdit oluşturacağı” mesajını İsrail’e ilettiklerini söyledi.  Uluslararası toplumun, iki devletli çözüm için bir vizyon oluşturması gerektiğini vurgulayan Şukri, bu konuda ciddi ve etkin adımlar atılmamasını eleştirdi.

    Mısır'dan İsrail'e Refah uyarısı: Tehcir, güvenliğimizi tehdit eder

    MISIR İDDİALARI YALANLADI

    Mısır, sınıra Filistinlilerin barınması için tampon bölge oluşturduğu, Gazze sınırına duvar ördüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan “Mısır’ın, mevcut kriz yaşanmadan çok önce de sınırda kurduğu bir tampon bölge ve duvarlar vardı. Bunlar, dünya üzerindeki her devletin, egemenliğini ve sınır güvenliğini korumak için aldığı tedbirlerdendir” değerlendirmesinde bulundu. 

    Mısır'dan İsrail'e Refah uyarısı: Tehcir, güvenliğimizi tehdit eder

    Yabancı ajanslar, önceki gün ismini açıklamadığı emniyet kaynaklarından naklettiği haberde “İsrail’in, Refah şehrine saldırı düzenlemesi durumunda yaşanacak kitlesel göçe hazırlık olarak, Gazze sınırında Filistinlilerin barınması için bir bölge inşa etmeye başladı” diye haber yapmıştı. 

    Mısır'dan İsrail'e Refah uyarısı: Tehcir, güvenliğimizi tehdit eder

    "MISIR İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMAYA DEĞER VERİYORUZ"

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in Refah’a planladığı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada Filistinlileri Mısır’a gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti ve “Bölgede istikrarın temel taşı ve aynı zamanda önemli bir ortak olan Mısır’la yaptığımız barış anlaşmasına saygı duyuyor ve değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

    SİSİ, MACRON'U ARADI

    Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlerin Mısır’a her ne şekilde olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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