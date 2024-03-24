Moskova saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri DEAŞ paylaştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırıda 133 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Saldırı tüm dünyada büyük ses getirdi.
Saldırıya ait birçok görüntüye ulaşılırken en çarpıcı görüntü bugün ortaya çıktı. Saldırıya dair yeni görüntüyü DEAŞ paylaştı. Görüntünün saldırganlardan birinin üstündeki kameradan kaydedildiği anlaşılıyor.