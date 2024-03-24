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Moskova saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri DEAŞ paylaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırıda 133 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Saldırı tüm dünyada büyük ses getirdi. 

Saldırıya ait birçok görüntüye ulaşılırken en çarpıcı görüntü bugün ortaya çıktı. Saldırıya dair yeni görüntüyü DEAŞ paylaştı. Görüntünün saldırganlardan birinin üstündeki kameradan kaydedildiği anlaşılıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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