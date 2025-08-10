Moskova’dan Zengezur koridoru freni: Temkinle yaklaşıyoruz
ABD arabuluculuğunda imzalanan Azerbaycan–Ermenistan barış anlaşmasına Moskova’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir zamanlar Güney Kafkasya’nın en güçlü aktörü olan Rusya, Washington’da duyurulan Zengezur Koridoru planına mesafeli durdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Koridor maddesini detaylı olarak analiz edeceğiz” diyerek Kremlin’in projeye temkinle yaklaştığını vurguladı.
ABD arabuluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan barış anlaşmasına en dikkat çekici tepki Moskova’dan geldi. Bir zamanlar Güney Kafkasya’nın en güçlü aktörü olan Rusya, Washington’da ilan edilen Zengezur Koridoru planına temkinli yaklaştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Koridor maddesini detaylı olarak analiz edeceğiz” derken, Ermenistan-İran sınırının hâlâ Rus sınır muhafızları tarafından korunduğunu hatırlattı.
İRAN NE DEMİŞTİ?
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Akbar Velayati, koridor planını “Güney Kafkasya güvenliğine doğrudan tehdit” olarak nitelendirdi. Velayati, “Bu plan imkansızdır, gerçekleşmeyecek. Bölge, Trump’ın paralı askerleri için bir mezarlık haline gelecektir” dedi.
TRUMP İÇİN YENİDEN PAKETLEME' TARTIŞMASI
Uluslararası Kriz Grubu ve bağımsız analistler, anlaşmanın Mart 2025’te varılan mutabakatın “yeniden paketlenmiş” versiyonu olduğunu ve Trump’ın diplomatik başarı hanesine yazılması için düzenlendiğini öne sürdü.