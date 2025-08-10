Moskova’dan Zengezur koridoru freni: Temkinle yaklaşıyoruz

ABD arabuluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan barış anlaşmasına en dikkat çekici tepki Moskova’dan geldi. Bir zamanlar Güney Kafkasya’nın en güçlü aktörü olan Rusya, Washington’da ilan edilen Zengezur Koridoru planına temkinli yaklaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Koridor maddesini detaylı olarak analiz edeceğiz” derken, Ermenistan-İran sınırının hâlâ Rus sınır muhafızları tarafından korunduğunu hatırlattı.

İRAN NE DEMİŞTİ?

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Akbar Velayati, koridor planını “Güney Kafkasya güvenliğine doğrudan tehdit” olarak nitelendirdi. Velayati, “Bu plan imkansızdır, gerçekleşmeyecek. Bölge, Trump’ın paralı askerleri için bir mezarlık haline gelecektir” dedi.

TRUMP İÇİN YENİDEN PAKETLEME' TARTIŞMASI

Uluslararası Kriz Grubu ve bağımsız analistler, anlaşmanın Mart 2025’te varılan mutabakatın “yeniden paketlenmiş” versiyonu olduğunu ve Trump’ın diplomatik başarı hanesine yazılması için düzenlendiğini öne sürdü.