MSB kaynakları: Hudutlarımızı terörden korumak için Suriye’deyiz

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki gelinen noktayı değerlendirdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA- Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, terörle mücadelede Iraklı makamlar ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek Ortak Harekât Merkezinin kurulmasına ilişkin teknik çalışmaların problemsiz olarak sürdüğünü bildirdi.

Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki gelinen noktaya yönelik su değerlendirmede bulundu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyalog konusunda bir irade ortaya koydu. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunuyor. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülke. Bizim yaptığımız harekâtlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yaptı.

Kaynaklar, ABD’den F-16 ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara ilişkin de “Sözleşmeler imzalandı, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürüyor. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreç” demekle yetindi.

ORTAK MÜCADELE SONUÇ VERDI TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME HIZLANDI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil olmak üzere son bir haftada 72 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirten Aktürk, 1 Ocak’tan bu yana etkisizleştirilen terörist sayısının ise 1.427’e ulaştığını açıkladı. Irak Merkezî Hükûmet ve bölgesel yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyulduğunu ifade eden Aktürk, terörle mücadelede iki ülkenin arasındaki is birliğini kalıca hâle getirmeyi istediklerini kaydetti. Aktürk “Terör örgütüne karsı sahadaki ortak mücadele, örgütteki çözülmeyi hızlandırdı, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırladı” dedi.