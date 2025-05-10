Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > NATO Zirvesi Antalya'da başlıyor! Dünya'nın gözü kulağı Türkiye'de olacak

NATO Zirvesi Antalya'da başlıyor! Dünya'nın gözü kulağı Türkiye'de olacak

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
NATO Zirvesi Antalya&#039;da başlıyor! Dünya&#039;nın gözü kulağı Türkiye&#039;de olacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

NATO dışişleri bakanları, 14-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki şehri Antalya’da bir araya gelecek.

Dünya gözünü Antalya'ya çevirdi. NATO dışişleri bakanları, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da bir araya geliyor. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlık ederken, ev sahipliğini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üstlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Mayıs'ta ise Lahey Zirvesi'nde alınması muhtemel kararlar üzerine kritik görüşmeler yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Avrupa güvenliğinin geleceği ve transatlantik güvenlik yük paylaşımı yer alacak.

TÜRKİYE DİPLOMATİK MERKEZ HALİNE GELİYOR

Şubat ayında NATO üyeliğinin 73. yılını kutlayan Türkiye, ittifak içinde askeri kapasite, coğrafi konum ve operasyonel katkı bakımından kilit rol oynuyor. Avrupa'nın Asya’ya açılan kapısı konumundaki Türkiye, yalnızca bir NATO üyesi değil, aynı zamanda İttifak’ın en aktif ve güçlü ordularından birine sahip.

Türkiye’nin İzmir’deki Müttefik Kara Komutanlığı, İstanbul’daki Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) gibi önemli askeri merkezleri NATO’ya ev sahipliği yapıyor.

Başkent Ankara’da ise Terörizme Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi (COE-DAT) ve Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi bulunuyor.

NATO Zirvesi Antalya'da başlıyor! - 1. Resim

SAVUNMA HARCAMALARINDA HEDEFE ULAŞTI

Türkiye, 2024 yılı itibarıyla savunma harcamalarının GSYH’ye oranında yüzde 2,09’luk hedefi yakalayarak NATO üyeleri arasında yükümlülüklerini yerine getiren 24 ülkeden biri oldu.

Kaynak: Dış Haberler

TRT Spor nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT Spor yayın akışı 10 Mayıs ve uydu frekanslarıErwin Blank kimdir, hangi ülkeden, nereli? Trabzonspor Galatasaray maçı VAR hakemi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri başladı! - DünyaABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri başladı!Ermenistan'dan yeni provokasyon: Azerbaycan mevzilerini bombaladı - DünyaYeni provokasyon! Azerbaycan mevzilerini bombaladılarİngiltere'de usulsüzlük skandalı! Kraliyet Donanması'nda amiral görevden alındı - Dünyaİngiltere'de usulsüzlük skandalı!ABD'de belediye başkanı gözaltına alındı! Gerekçesi herkesi şoke etti - DünyaABD'de belediye başkanı gözaltına alındı!Avrupa'da kimyasal felaket! 160 bin kişi karantinaya alındı, İspanya'da evde kalın uyarısı yapıldı - Dünya160 bin kişi karantinaya alındıErdoğan'ı hatırlattı! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un hassasiyeti gündem oldu - DünyaCaparov'un hassasiyeti gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...