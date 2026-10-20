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NATO'dan Türkiye'ye övgü seli! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar

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NATO'dan Türkiye'ye övgü seli! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar
Başlık Resmi NATOdan Türkiyeye övgü! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılığına ve savunmasına sağladığı "mükemmel katkılara" vurgu yaptı. NATO'nun bir diğer paylaşımında ise Türk savaş uçaklarının ittifakın doğu kanadının korunmasındaki rolüne yer verildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tarafından karşılanan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de görüştü.

NATOdan Türkiyeye övgü! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar
Başlık ResmiNATOdan Türkiyeye övgü! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar

NATO'DAN TÜRKİYE'NİN SAVUNMA KATKISINA ÖVGÜ

NATO Sözcüsü Allison Hart, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fidan-Rutte görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

Hart, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede, Karadeniz bölgesindeki durum dahil olmak üzere mevcut güvenlik durumu ve Türkiye'nin NATO'nun caydırıcılığına ve savunmasına sağladığı mükemmel katkılar ele alındı" ifadelerini kullandı.

NATOdan Türkiyeye övgü! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar
Başlık ResmiNATOdan Türkiyeye övgü! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar

KARADENİZ'DEKİ GÜVENLİK DURUMU MASADA

Görüşmede Karadeniz'deki gelişmelerin yanı sıra NATO'nun mevcut güvenlik ortamı değerlendirildi.

NATO Sözcülüğünün açıklamasında, Türkiye'nin ittifakın savunma ve caydırıcılık kapasitesine sağladığı katkıların görüşmenin gündem maddeleri arasında bulunduğu kaydedildi.

NATOdan Türkiyeye övgü! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar
Başlık ResmiNATOdan Türkiyeye övgü! Fidan-Rutte görüşmesinin ardından Türk savaş uçaklarını paylaştılar

NATO'DAN TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI PAYLAŞIMI

NATO'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise Türk savaş uçaklarının ittifakın doğu kanadındaki görevlerine yer verildi.

"Farklı bayraklar. Tek görev." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Türk, İtalyan ve İspanyol savaş uçaklarının NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında yürüttüğü faaliyetler anlatıldı.

NATO, "İtalyan, İspanyol ve Türk savaş uçakları, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevinin geliştirilmiş Hava Savunma Misyonu'na entegre edilmesiyle ittifakın doğu kesiminin korunmasına yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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