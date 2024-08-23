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Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düşmesiyle onlarca kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nepal&#039;de yolcu otobüsünün nehre düşmesiyle onlarca kişi öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Katmandu Büyükelçiliği, Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsünün Marsyangdi Nehri'ne uçtuğunu açıkladı. Yapılan duyuruda 27 kişinin öldüğü belirtildi.

Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsünün Marsyangdi Nehri'ne düştüğü kazada 27 kişi hayatını kaybetti.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 43 yolcunun bulunduğu Hindistan plakalı yolcu otobüsünün Nepal'in Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya gittiği belirtildi.

Açıklamada, otobüsün Tanahun bölgesindeki Marsyangdi Nehri'ne düşmesi sonucu 27 yolcunun öldüğü ifade edildi.

Kazada yaralanan 16 kişinin yakındaki hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yolcuların tamamının Hindistan vatandaşı olduğu aktarıldı.

Hindistan'ın Katmandu Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, nehre düşen otobüste sadece Hint vatandaşlarının bulunduğu doğrulanarak yardım çalışmaları için yerel yetkilerle işbirliği halinde olunduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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