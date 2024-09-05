Netanyahu, dünyanın gözü önünde yalan konuştu: Gazze’de çok fazla sivil öldürmedik

Refah’ta şu ana kadar 20 Filistinli’nin hayatını kaybettiğini savunan Netanyahu, İsrail güçlerinin ‘Philadelphia Koridoru’ndan çekilmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Gazze’deki sivillerin zarar görmemesi için “hiçbir ordunun almadığı kadar tedbir aldıklarını” iddia etti. Refah bölgesine düzenledikleri saldırılarda 2 bin Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyleyen Netanyahu, buna karşılık 20 Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Netanyahu, Filistinlilerin saldırılardan önce “güvenli bölgeye” geçtiğini belirterek “Onlara çadır, su şebekesi, kanalizasyon ve gıda sağladık” dedi. Netanyahu, İsrail güçlerinin Mısır ve Gazze arasındaki ‘Philadelphia Koridoru’ndan çekilmeyeceğini de tekrarladı. Netanyahu, toplantı sırasında gösterdiği haritada Batı Şeria’nın yer almamasını “Bu harita Ölü Deniz’i de Ürdün Nehri’ni de göstermiyor” sözleriyle savundu. “Ben Gazze hakkında konuşuyorum. Bu başka bir mesele” diyen İsrail Başbakanı, Batı Şeria yerine İbranice karşılığı olan “Judea ve Samaria” ifadelerini kullandı. Netanyahu, Filistinlilerin “öldürebildikleri kadar İsrailli öldürmeye çalıştığını” aktararak “Biz değil onlar bizi sürmek istiyor” şeklinde konuştu.

ATEŞKES İÇİN ORTA YOL PLANI

Öte yandan Gazze’de katliamın sona ermesi için diplomatik çabalar devam ederken, İsrail medyası ateşkese ara buluculuk eden ülkelerin yarın “yeni bir orta yol çözüm planı” sunacağını öne sürdü. İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu’nun Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru’ndan çekilmeyeceğini söylemesine rağmen, muhtemel ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında işgal birliklerinin çekileceğini duyurdu. Times of Israel gazetesi ise gelişmeleri “İsrail, Katar’a ordunun ateşkesin ikinci aşamasında Philadelphia’dan tamamen çekileceğinin garantisini verdi” başlığıyla sundu. İsrail basını planın büyük ihtimalle yarın ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanacağını yazdı. ABD’den gelen açıklamalar da ateşkesin ikinci aşamasında işgal askerlerinin Philadelphia Koridoru’ndan ayrılacağını doğruluyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, koridordan çekilmenin anlaşmanın ana unsurlarından biri olduğunu da vurguladı.