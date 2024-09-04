ABD'den Yahya Sinvar'a ölüm tehdidi! Kasım Süleymani suikasti işaret edildi

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar, ABD'li senatör Lindsey Graham tarafından ölümle tehdit edildi. Graham, başına İsrail tarafından 400 bin dolar ödül konulan, ABD tarafından kara listeye alınan ve hakkında iddianame hazırlanan Yahya Sinvar'ın Cumhuriyetçi aday Donald Trump işbaşına geldiği takdirde öldürülebileceğini işaret etti. Kasım Süleymani suikastini hatırlatan Graham, "Günlerin sayılı dostum. Seni yargılamayacağız, öldüreceğiz" dedi.

İsmail Heniyye suikastinin ardından Hamas'ın yeni lideri olarak seçilen Yahya Sinvar, ABD tarafından ölümle tehdit edildi.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Cumhuriyetçi aday Trump'ın başkan olması ihtimalini işaret ederek, Kasım Süleymani suikastini hatırlattı.

ABD'Lİ SENATÖR ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Amerikan kanalı Fox News'e verdiği röportajda, Cumhuriyetçi Parti olarak 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmaları durumunda, Hamas'ın yeni siyasi lideri Sinvar'ı "yargılamak yerine öldürmeyi" hedeflediklerini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığının Hamas'ın 6 lideri hakkında iddianame hazırlandığını açıklamasını yorumlayan Graham, "Burada bir suçla mücadele etmiyoruz. Sinvar, (Adalet Bakanı Merrick) Garland tarafından yargılanmayı umursamıyor. Günlerin sayılı dostum. Seni yargılamayacağız, öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I GÖSTREDİ, SÜLEYMANİ SUİKASTİNE İMA!

Kesin çıkışlarıyla tanınan Güney Carolina Senatörü Graham, ABD'nin "caydırıcılığını kaybettiğini", Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten "kimsenin korkmadığını" ifade ederek, eski ABD Başkanı Donlad Trump'ın Orta Doğu politikasından övgüyle bahsetti.

Graham, Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'taki Amerikalıları öldürme planını engellemek için "maksimum ekonomik baskıyla İran'ı kıskaca aldığını ve Süleymani'yi imha ettiğini" kaydetti.

ABD SİNVAR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLADI

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği iddianame hazırladığını açıklamıştı.

İddianamede, Hamas'ın önceki Siyasi Büro Başkanı olup İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden İsmail Heniyye, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka hakkında "terörizm" dahil, 7 farklı suçlama yöneltilmişti.

ABD'NİN KARA LİSTESİNDE

Hamas Güvenlik Teşkilatı Kurucusu Sinvar, üç kez tutuklandı. Ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı. O günden bu yana, Hamas içinde yükselmeye devam etti.

Sertlik yanlısı Yahya Sinvar, 2017 yılından beri Gazze’de siyasi lider ve bu görevi Haniye’den devralmıştı. ABD 2015 yılında kendisini uluslararası teröristler kara listesine dahil etti.

BAŞINA 400 BİN DOLAR ÖDÜL KONDU

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olduğu belirtiliyor. Ayrıca Sinvar'ın Hamas'ın Gazze sorumlusuydu.

İsrail, Sinvar'ın başına 400 bin dolarlık ödül koysa da, henüz onu öldürmeyi başaramadı.

HENİYYE SUİKASTİ

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramış, İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, Hamas liderlerinden Mervan İsa'nın mart ayında, Muhammed Deif'in ise temmuz ayındaki bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etmiş, Hamas iddiaları doğrulamamıştı.