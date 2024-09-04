Hamas İsrail'e ateşkes şartını sundu: Yoksa Netanyahu her gün yeni bir tabut görür

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam işleyen İsrail'i "6 ceset kaosu" sardı. Hamas, İsrail'e esirleri teslim etmek için "saldırıların durdurulması" şartını sundu. Yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir" ifadelerine yer verildi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımıyla Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. İsrailli esirlerin kendi askerleri tarafından öldürülmesi ile ülke karıştı, yarım milyon halk sokağa döküldü.

Hamas, İsrail'le yapılacak olası bir ateşkes ve esir takasına yönelik gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail saldırı durdurmadıkça esirlerin Gazze Şeridi'nden canlı dönmeyecekleri" ifadelerine yer verildi.

"HER GÜN YENİ BİR TABUT ANLAMINA GELEBİLİR"

Hamas'ın İsrail halkına hitaben, video görüntüyle ilişkilendirdiği yazılı mesajında, "Karar sizin... Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner" ifadelerine yer verilerek, ateşkes istendi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi halinde ise İsrailli esirlerin "canlı dönmeyeceği" vurgulanan açıklamada, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir" denildi. Video görüntüde de "saldırın devam etmesi halinde akıbetleri meçhul kalacak" ifadesiyle İsrail ordusunun cesetlerine ulaştığı 6 esire atıfta bulunan, 6 kırmızı "X" işareti yer aldı.

İSRAİL'DE 6 CESET KRİZİ

İsraillilere seslenilen görüntü, "Karar sizin" ifadesiyle tamamladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

HAMAS SUÇLANDI

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 861 Filistinli öldü, 94 bin 398 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.