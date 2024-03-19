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Netanyahu 'İsrail'deki hizipler' dedi ve ekledi: 'Refah'taki operasyonu engellemek için ABD ile iş birliği yapıyorlar'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine yönelik saldırıları engellemek için 'İsrail'deki hizipleri' işaret etti. Netanyahu, ABD ile işbirliği yaptıklarını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde yapılan özel bir görüşmede Refah saldırılarını engellemeye çalışan grupların olduğuna işaret etti.

Walla'nın haberine göre, İsrail'deki bazı aktörlerin "Hamas'a karşı zaferi" engellemeye çalıştığını savunan Netanyahu, "İsrail'deki hizipler, İsrail'in Refah'taki operasyonunu önlemek için ABD ile işbirliği yapıyor" dedi.

'AMERİKALILARA HAYIR DEMEYİ BİLMELİ'

Netanyahu, Refah'a saldırı konusunda ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilme kararına dair ise, "ABD'ye kim giderse gitsin hükümetin politikasının arkasında durmayı ve Amerikalılara hayır demeyi bilmeli" ifadesini kullandı.

Hamas'a karşı kampanya yürüttüklerini ve Refah'ta saldırı dışında başka seçeneğin olmadığını belirten Netanyahu, ABD'nin karşı çıkışının nedeninin kendisinin bir Filistin devletinin kurulmasını engellediğinden kaynaklandığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a muhtemel bir saldırıya karşı çıkmasına rağmen, Netanyahu her fırsatta operasyonun yapılacağını ifade ediyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" belirtmişti.

İki isim, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaşmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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