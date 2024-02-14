Netanyahu'dan Mısır'a ahlaksız teklif! İsrail: Gazzeliler çadırda yaşasın

Refah’ta katliam yapmaya hazırlanan İsrail, Mısır’a “Gazze’de 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulsun, Gazzeliler çadırda yaşasın” teklifinde bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 130 gündür devam ediyor. Bölgedeki can kaybı 28 bini aşarken, yerinden edilmiş binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Refah şehrinde korku dolu bir bekleyiş var. Bütün dünyanın uyarılara rağmen Refah’ta büyük bir katliam yapmaya hazırlanan İsrail, sivil nüfusun tahliyesi için Mısır’a bir teklif götürdüğü iddia ediliyor.

İSRAİL, MISIR'IN SORUMLU OLMASINI İSTEDİ

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Netanyahu yönetimi, kentteki Filistinlileri ABD ve Arap ülkeleri tarafından finanse edilen bir çadır kente taşımayı planlıyor. Mısırlı kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail’in Gazze’yi işgal planının bir parçası olan teklifle Tel Aviv yönetimi, Gazze’de her biri yaklaşık 25.000 çadırdan oluşan 15 şehir kurmayı hedefliyor. Wall Street Journal gazetesine göre İsrail, kampların kurulması, geçici sağlık tesisleri ve su tedarikinden Mısır’ın sorumlu olmasını istedi. Netayahu’nun ofisi teklif hakkında yorum yapmayı reddederken Mısır hükûmeti ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

BIDEN: 27 BİNDEN FAZLA MASUM SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Joe Biden, Kral II. Abdullah ile Gazze ile Orta Doğu’daki güncel gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıklarını ifade etti. İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaşanan sivil kayıplara dikkat çeken Biden “Son ört aydır devam eden savaşta Filistin halkı hayal bile edilemeyecek acı ve kayıplar yaşadı. Bu çatışmada 27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü. Bunların içinde binlerce çocuk da var” diye konuştu.

ALTI HAFTALIK ATEŞKES PLANI

İsrail’in kabul edilebilir bir plan yapmadan Refah’a girmesine karşı olduklarını tekrarlayan Başkan Biden, bölgedeki müttefik ülkelerle İsrail ile Hamas arasında en az altı hafta sürebilecek bir insani ara üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ürdün Kralı II. Abdullah ise Gazze’de yaşananların bir insani krize dönüştüğünü belirterek, bölgedeki durumun sürdürülemez hâle geldiğini ve Refah’a yapılacak kara saldırısının facia ile sonuçlanacağını ifade etti.