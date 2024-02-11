Netanyahu'nun gözünü kan bürüdü! Gazze’de gidecek hiçbir yer kalmadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah saldırısının bir ay içinde bitirilmesi için orduya yeni talimat verdi. Kendi topraklarına geçişi engellemek isteyen Mısır, sınıra 40’a yakın tank gönderirken BM’li yetkili Griffiths “Gazzelilerin gidebileceği yer kalmadı” dedi.

İsrail ordusu birkaç haftadır iki milyon Gazzeli’nin sığındığı Refah’a saldırmak için plan yapıyor. Uluslararası toplumun ‘Felaket olur’ uyarılarına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise orduya yeni bir talimat gönderdi. Channel 12’ye göre Netanyahu, Refah’a gerçekleşmesi beklenen savaşın ramazan ayından önce bitmesini istedi. Refah saldırısı için bahane arayan İsrailli yetkililer, bunun için Refah’ta dört tabur Hamas savaşçısının bulunduğunu iddia ediyor. Yine haber kanalına göre kara saldırısının başlamasıyla Mısır’a yoğun bir göç olması bekleniyor. Mısır ordusu ise göçü engellemek için İsrail ile sınırına 40’a yakın tank ve zırhlı taşıyıcı gönderdi. Kahire yönetimi ayrıca son günlerde sınırdaki denetimlerini artırarak bölgeyi duvar ve dikenli tellerle kapladı.

“FELAKET OLACAK”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail’in Refah’a saldırılarına tepki gösterdi. X sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Griffiths “Refah’taki sivillerin evleri yıkıldı, sokaklarına mayınlar döşendi ve mahalleleri bombalanıyor. Siviller aylardır bombalar, açlık ve hastalığa rağmen yer değiştiriyor. Bu insanlar nereye gidebilir? Nasıl güvende kalabilirler?” dedi. Gazze’de gidecek hiçbir yer kalmadığının altını çizen Griffiths, sivillerin korunması gerektiğine dikkati çekerek Gazzelilerin barınak, gıda ve sağlık hizmetlerinin karşılanması gerektiğini vurguladı. Martin Griffiths, Refah’taki bir milyondan fazla kişinin tahmin dahi edilemeyecek boyutta acıya maruz kaldığını belirtti.

“SOYKIRIM ENGELLENMELİ”

Benzer bir açıklama da Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard’dan geldi. Callamard, İsrail’in Refah’a saldırılarıyla ilgili, Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri olmadığını belirterek “Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis de “İnsanlık adına Gazze’deki sivillerin durumunu görün ve önemseyin” diyerek, İsrail’in Refah’ta yeni bir katliam yapmasının engellenmesi için çağrı yaptı.

“BMGK ACİL TOPLANSIN”

Suudi Arabistan, İsrail’in Filistinlilere karşı daha fazla insani felaket gerçekleştirmesini önlemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acilen toplanması çağrısında bulunurken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail’in Refah şehrine yönelik muhtemel kara saldırısının “insani felaket” olacağı uyarısında bulundu.