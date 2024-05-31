Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu'nun oğlundan küstahlık! Anadolu'ya el uzattı

Netanyahu'nun oğlundan küstahlık! Anadolu'ya el uzattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;nun oğlundan küstahlık! Anadolu&#039;ya el uzattı
İsrail, Gazze Şeridi, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Netahyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye topraklarını da içine alan Kürdistan haritası paylaştı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 328’i çocuk, 10 bin 171’i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli katledildi, 81 bin 420 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce cenaze olduğu bildirilirken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak altyapı da tahrip ediliyor. Dünyanın gözü Filistin halkına yapılan soykırımdayken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Netanyahu'nun oğlundan küstahlık! Anadolu'ya el uzattı - 1. Resim

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair, Irak, Suriye ve İran’ın bir kısmını da kapsayan “4 parçalı Kürdistan” haritasını paylaştı. Babasının Gazze’de katliam emri vermesini görmezden gelen Yair, Türkiye’yi ise Kürtlere soykırım yapmakla suçladı.

Netanyahu'nun oğlundan küstahlık! Anadolu'ya el uzattı - 2. Resim

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Katil Netanyahu’nun oğlunun sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iki hafta önceki AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi Hamas’ı destekliyoruz diye dışarıda ve içeride bizi eleştiriyorlar. Sizde hiç mi vicdan yok? Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Bu azgın devlet, eğer durdurulmazsa ‘Vadedilmiş Topraklar’ hezeyanıyla gözlerini er ya da geç Anadolu’ya dikecekler. Hamas, Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu’yu savunan Hamas’ın yanında durmaya  devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara'da korkunç cinayet! Evdeki katil, polisi yanıltıp Serap’a kurşun yağdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
The Economist: Devletlerin bebek yardımı işe yaramıyor - Dünya"Devletlerin bebek yardımı işe yaramıyor"“Nüfus Savaşı”nı siyonistler kazanıyor! İsrail dünyayı kısırlaştırıyor - Dünyaİsrail dünyayı kısırlaştırıyorABD ve İngiltere İran destekli güçleri vurdu! Yemen'de ölü ve yaralılar var - DünyaABD ve İngiltere İran destekli güçleri vurdu!Dünyanın gözü 'sus payı' davasındaydı! Jüri, Donald Trump'ı suçlu buldu - DünyaJüri, Donald Trump kararını verdiİran'da Reisi sonrası için bir aday daha! Eski Meclis Başkanı Laricani harita ile ima etti - DünyaEski Meclis Başkanı harita ile ima ettiİsrail Refah Sınır Kapısı'nı da gasp etti! Kontrol geçici olarak Filistinlilerde - Dünyaİsrail Refah Sınır Kapısı'nı da gasp etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...