Netanyahu'nun oğlundan küstahlık! Anadolu'ya el uzattı

İsrail Başbakanı Netahyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye topraklarını da içine alan Kürdistan haritası paylaştı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 328’i çocuk, 10 bin 171’i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli katledildi, 81 bin 420 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce cenaze olduğu bildirilirken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak altyapı da tahrip ediliyor. Dünyanın gözü Filistin halkına yapılan soykırımdayken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair, Irak, Suriye ve İran’ın bir kısmını da kapsayan “4 parçalı Kürdistan” haritasını paylaştı. Babasının Gazze’de katliam emri vermesini görmezden gelen Yair, Türkiye’yi ise Kürtlere soykırım yapmakla suçladı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Katil Netanyahu’nun oğlunun sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iki hafta önceki AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi Hamas’ı destekliyoruz diye dışarıda ve içeride bizi eleştiriyorlar. Sizde hiç mi vicdan yok? Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Bu azgın devlet, eğer durdurulmazsa ‘Vadedilmiş Topraklar’ hezeyanıyla gözlerini er ya da geç Anadolu’ya dikecekler. Hamas, Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu’yu savunan Hamas’ın yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.