Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! PKK'nın sözcülüğüne soyundu

10 Aralık 2023 23:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 01:23

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Hamas'ın operasyonlarını bahane eden İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Sivil ayrımı yapmayan işgal güçleri cami, mülteci kampı, kilise, okul, hastane demeden yer yeri bombalıyor. Topyekün abluka altındaki Gazze'de çatışmaların başından bu yana çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 17 bin 997 kişi canından oldu. Başta batılı ülkeler olmak üzere dünya İsrail'in her geçen gün bir yenisini eklediği katliamlarını görmezden geliyor.

ERDOĞAN'IN AYARI NETANYAHU'NUN OĞLUNU RAHATSIZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde icra edilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Gazze'de yaşanan katliama değinmişti. Konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef alan Erdoğan, "İsrail, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Oynat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler: Benzeri görülmemiş bir barbarlık! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Gazze zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Batı'ya çok sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "Benzeri görülmemiş bir barbarlık" olarak nitelendiren Erdoğan, Batı'nın tavrı için ise 'Acizlik ve korkaklık' yorumu yaptı. Erdoğan ayrıca 'Acil olan birkaç saatlik ara değil, kalıcı ateşkestir.' ifadelerini kullandı.

"İSRAİL GERÇEK BİR ORDU İLE KARŞI KARŞIYA GELSE PARAMPARÇA OLUR"

İşgal güçlerini uyaran Erdoğan, "İsrail gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacaktır. İsrail yönetimini böyle bir acı akıbetle karşı karşıya gelmeden aklını başına toplaması için uyarıyorum." diye konuşmuştu.

NETANYAHU'NUN OĞLU PKK SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

Erdoğan'ın bu ifadeleri İsrail'i oldukça rahatsız etti. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunup, örgütün paçavrasını "Free Kurdistan" diyerek paylaştı.