Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! İsrailliler sokaklara döküldü

31 Aralık 2023 09:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 10:33

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin Savaşı'nın 86. gününe girerken, İsrail ordusu, asker ve sivil arasında ayrım yapmaksızın katliamlarına devam ediyor. En az 9 bini çocuk 27 bin 672'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 56 bin 165'i aşkın sivil ise yaralandı.

Bu zulme daha fazla dayanamayan İsrail vatandaşları, başkent Tel Aviv'de toplanarak, Gazze'deki sivillerin canına kast etmekle suçladıkları Netanyahu hükümetinin istifasını istedi.

'SİYONİZME HAYIR!'

Başkentte toplanan yaklaşık 200 kişilik bir grubun hep bir ağızdan "Hemen şimdi ateşkes", "Katliama, soykırıma ve siyonizme hayır", "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Tel Aviv'de toplanan göstericilerin arasında bulunan İsrailli gösterici Avital Barak, İsrail ordusunun saldırılarında sivillerin ayırt edilmeden hedef alındığını ifade ederek, "Bence bu korkunç bir savaş. Gazze’de yaşananlar katlanılması imkansız şeyler." açıklamasında bulundu.

'ASKERLERİMİZ ÖLMEK İÇİN GÖNDERİLİYOR'

Bu savaşın hiç kimse için bir anlam ifade etmediğini söyleyen ve ismini paylaşmak istemeyen bir başka gösterici, "Bu savaş sadece Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ve daha fazla Filistinli sivilin ölmesine ve bombalanarak enkaz altında kalmasına neden oluyor. Askerlerimiz Gazze’ye sebepsiz yere ölmek için gönderiliyor. Bu ahmakça ve korkunç savaş hem İsraillilere hem Filistinlilere hem de insanlığa karşı işlenen bir suç." şeklinde konuştu.

Hükümetin önceliğinin ateşkes anlaşması yaparak Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak olduğuna işaret eden İsrailli aktivist, "Sonrasında Filistin halkına karşı değil ancak Hamas'a karşı savaşmaya devam edebilirsiniz. Şu an yapılan Hamas'a karşı bir savaş değil Filistin halkına karşı bir savaş." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

10:15 İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun gece boyu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

10:14 İsrail savaş uçakları Gazze'de üç camiyi bombaladı

İsrail savaş uçarları, Megazi Mülteci Kampı'ndaki "Muhacirin" ve "Sahabe" camileri ile ve Deyr el-Belah'taki Furkan Camisi'ni bombaladı.

09:42 İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail'e ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesindeki Hizbullah altyapılarına hava saldırıları düzenlediği ve birçok noktanın hedef alındığı" ifade edildi.

03:37 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail'in Damon Cezaevi'ndeki Filistinli kadınlar işkenceye maruz kalıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Damon Cezaevi'nde Filistinli 80 kadın esirin işkence gördüğünü ve aç bırakıldığını belirtti.

02:41İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi" çağrısında bulundu

Smotrich, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında "Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen iki milyon kişinin yuvası olmayacağını" belirtti.

02:17 İsrail basınına göre savaş kabinesi, Katar'ın esirlerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı

İsrail'deki savaş kabinesinin, "Katar'ın, Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili önerisinin" hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

01:47 İsrail ile çatışan Hizbullah 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

01:23Netanyahu, Mısır-Gazze sınır şeridinin İsrail'in kontrolü altında olması gerektiğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır şeridi Selahaddin Ekseni'nin (Philadelphia Ekseni) İsrail'in kontrolü altında olması" gerektiğini belirtti.

00:17Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail askerleri ve araçlarına çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

00:14Euro-Med: Gazze'de gıda güvensizliği hastalıkların yayılması riskini artırıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in kullandığı "açlık politikasının" Gazze Şeridi sakinlerini gıda güvensizliği ile karşı karşıya bıraktığını, bunun da hastalıkların yayılması riskini artırdığını belirtti.

00:08 Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi.