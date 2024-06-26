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Nijer'de askerlere pusu kuruldu, 21 ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Nijer&#039;de askerlere pusu kuruldu, 21 ölü var
Nijer, Burkina Faso, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nijer'de Burkina Faso sınırı yakınında askerlere pusu kuruldu. İlk belirlemelere göre kurşuna dizilen askerlerden 21'i hayatını kaybetti.

Nijer'de cunta yönetimi tarafından yapılan açıklamada, dün Burkina Faso sınırı yakınında bir grup tarafından askerlere saldırı düzenlendiği belirtildi. Olayda en az 21 askerin öldürüldüğü ifade edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

MİLYONLARCA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Nijer’de geçtiğimiz yıl 26 Temmuz'da askeri darbe gerçekleştirilmişti. Nijer, Mali ve Burkina Faso gibi bölge ülkeleri aşırılık yanlısı silahlı gruplarla mücadele ediyor. Bölgede yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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