Kamyon pazara daldı, ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijerya'nın Anambra eyaletinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon pazar yerine daldı. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Anambra Sözcüsü Adeoye İrelewuyi, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Eke Awgbu bölgesine bağlı Agulu-Awgbu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği kamyonun pazar yerine daldığını belirtti.
16 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
İrelewuyi, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe edildiği dile getirildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı