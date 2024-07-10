Kamyon pazara daldı, ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Temmuz 2024 06:59 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 07:35 - Güncelleme:

Nijerya, Trafik Kazası, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Anambra eyaletinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon pazar yerine daldı. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.