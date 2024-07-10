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Kamyon pazara daldı, ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kamyon pazara daldı, ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nijerya, Trafik Kazası, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Anambra eyaletinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon pazar yerine daldı. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Anambra Sözcüsü Adeoye İrelewuyi, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Eke Awgbu bölgesine bağlı Agulu-Awgbu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği kamyonun pazar yerine daldığını belirtti. 

16 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İrelewuyi, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe edildiği dile getirildi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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