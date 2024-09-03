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Nijerya’da köye silahlı saldırı! 37 kişiyi katlettiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nijerya’da köye silahlı saldırı! 37 kişiyi katlettiler

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nijerya’nın kuzeyindeki bir köye silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen baskında en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde yer alan Mafa köyüne silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Adı açıklanmayan bir askeri yetkili, baskının terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlendiğini belirtti. Askeri yetkili, saldırıda ev ve işyerlerini ateşe verildiğini aktararak, en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının geçtiğimiz pazar günü düzenlediği ifade edilerek, can kaybının artabileceği aktarıldı.

"GERÇEK KAYIP SAYISINI TESPİT EDEMEDİK"

Yobe Polis Sözcüsü Dungus Abdulkarim, söz konusu saldırının Boko Haram terör örgütü üyesi 2 teröristin yerel güvenlik güçleri tarafından öldürülmesine misilleme olduğunu ifade etti. Abdulkarim, “Teröristler çok sayıda kişiyi öldürdü, ancak gerçek kayıp sayısını henüz tespit edemedik” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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