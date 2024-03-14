Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Onlarca kişiyi zehirleyen Michelin yıldızlı şef tazminat ödeyecek!

Onlarca kişiyi zehirleyen Michelin yıldızlı şef tazminat ödeyecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Onlarca kişiyi zehirleyen Michelin yıldızlı şef tazminat ödeyecek!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Michelin yıldızlı İtalyan şefin düğünde yaptığı yemek misafirleri zehirledi, onlarca kişi hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, Sacco'nun bilmeden misafirlere servis ettiği Fransa'dan ithal edilen istiridyelerin norovirüs ile enfekte olduğu sonucuna varıldı. Ünlü şef zehirlediği konuklara tazminat ödeyecek, işte detaylar...

Michelin yıldızlı 59 yaşındaki İtalyan şef  Marco Sacco, 2021'de ünlü Piccolo Lago di Verbania restoranında deniz tarağı risotto pişirdi. Düğündeki konuklar afiyetle yediği yemeklerin ardından fenalaşmaya başladı. Misafirlerin çoğu mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerle soluğu hastanede aldı. 

ZARARLI GIDA MADDELERİ TİCARETİ YAPMAKLA SUÇLANDI

Olayın ardından davalık olan ünlü şef ve restoran müdürü Raffaella Marchetti mahkemede ihmal ve zararlı gıda maddeleri ticareti yapmakla suçlandı.

ZEHİRLENENLERE TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Hem Sacco hem de Marchetti'ye, düğün çiftine 6.800 pound ve 53 misafirin her birine 200 pound dahil olmak üzere, tazminat olarak 18 bin pound verilmesi için cezaya çarptırıldı. Para cezaları ile beraber ikili, şartlı uzaklaştırmayla birlikte iki ay 20 gün hapis cezası da aldı.

İSTRİDYELER ÇİĞ SERVİS EDİLDİ!

Sacco'nun bilmeden misafirlere servis ettiği Fransa'dan ithal edilen istiridyelerin norovirüs ile enfekte olduğu sonucuna varıldı. İddiaya göre kapalı ambalajın üzerinde bu şekilde kullanımını yasaklayan hiçbir uyarı olmadığından istiridyeler çiğ olarak servis edildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Michelin yıldızlı şef, mahkemede kendini daha önce de 3000 benzer yemek servis ettiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını iddia ederek savundu: Üreticinin etiketinde ve ürünün teknik veri sayfasında gösterildiği gibi çiğ olarak yenebilen istiridyeler satın aldık. Bunlar 2015'ten beri kullandığım istiridyeler. Bu tedarikçiden aldığım malzeme ile üç binden fazla yemek servisi yapmışımdır.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağı - DünyaRusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağıHava sahasını kapatmıştı: Arjantin'den Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlaması - DünyaHava sahasını kapatmıştı: Arjantin'den Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlamasıGazze'de can kaybı arttı! İsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyor - Dünyaİsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyorPutin'den kadın askeri utandıran iltifat - DünyaPutin'den kadın askeri utandıran iltifatDanimarka'da yeni tartışma! Kadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilir - DünyaKadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilirAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan mesajı: Barışa hiç olmadığı kadar yakınız - Dünya'Barışa hiç olmadığı kadar yakınız'Dünyanın gözü Rusya'daki seçimde... Putin'den seçim öncesi 'vatanseverlik' vurgusu - DünyaDünyanın gözü 3 gün Rusya'da olacakHollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadı - DünyaHollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadıİsrail yönetiminde Filistin çatlağı! Netanyahu ile Savunma Bakanı toplantıda tartıştı - DünyaBakan 'Filistin' dedi, Netanyahu duymak bile istemediKuzey Kore'den gövde gösterisi! Kim, yeni geliştirilen tankın üzerine çıkıp meydan okudu - DünyaKuzey Kore'den gövde gösterisi
Sonraki Haber Yükleniyor...