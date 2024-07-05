Orda Doğu'da savaşın ayak sesleri...Hizbullah’tan 1 saatte 200 füze!

İsrail’in, Lübnan’daki Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Muhammed Nime Nasır’ı öldürmesinin ardından Orta Doğu’da gerilim daha da arttı. “Hacı Ebu Nime” adıyla bilinen Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından Hizbullah, bir saat içinde İsrail’e 200’den fazla roket ve 20 drone’la saldırdı.

İsrail medyası, füze ve kamikaze drone sağanağının orman yangınlarına sebep olduğunu yazdı. Golan Tepeleri ve Celile bölgelerinde 10 ayrı yerde devasa orman yangınları çıktı. Roket parçalarından biri Akka’da bir alışveriş merkezinin üzerine düştü. İsrailli yetkililer, alışveriş merkezinde hasar oluştuğunu, can kaybı yaşanmadığını bildirdi. İsrail savaş uçakları ise gece boyunca Hizbullah’ın güney Lübnan’daki hedeflerini, Şihine’deki bir binayı ve Cebel Blat bölgesindeki altyapı tesislerini bombaladı. 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 360’a yükseldi.

"ŞARTLAR BİZİ ZORLARSA NASIL SAVAŞACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırı yakınında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Ordunun Hizbullah’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gallant, İsrail’in Hizbullah’a “her gün sert saldırılar” yaptığını dile getirdi. Gallant, Lübnan’da Hizbullah ile bir savaş seçeneğinin dışlanmadığına işaret ederek “Lübnan’da yapılması gereken her türlü adımı atmaya veya güçlü bir pozisyonla anlaşmaya tam hazır hâlde olacağız. Anlaşmayı tercih ederiz ancak şartlar bizi zorlarsa nasıl savaşacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.