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Orman yangınları sağlık krizini tetikledi! Vaka sayısı 314 bini aştı

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Orman yangınları sağlık krizini tetikledi! Vaka sayısı 314 bini aştı
Başlık ResmiOrman yangınları sağlık krizini tetikledi! Vaka sayısı 314 bini aştı

Endonezya'da 7 eyalette ve 65 bölgede etkili olan orman yangınları nedeniyle 314 bin 124 akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit edildi. Vakaların 70 bin 890'ını beş yaş altındaki çocuklar oluşturdu.

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Endonezya'da yedi eyalette devam eden orman yangınları, halk sağlığını tehdit ediyor. Yangınlar nedeniyle 314 bin 124 akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit edilirken, vakaların 70 bin 890'ının beş yaş altındaki çocuklarda görüldüğü bildirildi.

Antara News sitesinin Endonezya Sağlık Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkede 7 eyaletteki 65 bölgeye yayılan yangınlar, vatandaşların sağlığını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Sadece dün 3 bin 269 yeni vaka kaydedildi.

Yangınlardan etkilenen eyaletlerdeki hastaneler ve toplum sağlığı merkezlerinde 477 acil oksijen destek noktası kuruldu. Ayrıca bölgeye 2 bin 600'den fazla sağlık görevlisi gönderildi.

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SON YILLARIN EN BÜYÜK YANGINLARI

Hükümet verilerine göre, ağustos-eylül döneminde çıkan yangınlarla mücadele etmek için 54 bin 394 personel görev yaptı. Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke de Endonezya'daki yangınların yol açtığı yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

Yangınların nedenleri arasında tarım arazisi açmak amacıyla bitki örtüsünün yakılması yer alırken, yağışları azaltan El Nino koşullarının yangınları daha da ağırlaştırdığı belirtiliyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde yangınlar nedeniyle 202 bin hektardan fazla alan zarar gördü.

Endonezya merkezli Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin araştırmasında ise bu yılki yangınların ülke ekonomisine maliyetinin 1,7 milyar dolara ulaşabileceği ifade edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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