Ormanda zincirli bulunan kadın eşini suçlamıştı! Her şeyi yalan çıktı

Hindistan'da ağaca zincirli halde bulunan Amerikalı Lalita Kayi Kumar isimli kadın, eşini suçlamıştı. Kadın, gerçekleri itiraf etti ve her şeyi kendisinin planladığını söyledi. Halüsinasyon gördüğünü açıklayan kadının evli olmadığı, vize süresinin dolması ve azalan parası nedeniyle de kendini ağaca zincirlediği ortaya çıktı.

Hindistan'da meydana gelen olayda, ormanda ağaca zincirlenmiş halde, bir çoban tarafından bulunan 50 yaşındaki Lalita Kayi Kumar'ın tüm anlattıkları yalan çıktı.

Kumar, Maharashtra'nın Sindhudurg bölgesinde, bir ağaca zincirlenmiş halde bulunmuş, eşini suçlamıştı. Şimdilerde bir psikiyatri servisinde tedavi gören Kumar, zincirleri kendisinin taktığını söyledi.

EVLİ OLMADIĞI İÇİN ÜZGÜNMÜŞ

BBC'nin haberine göre Kumar, yetkililere kendini bağladığını, halüsinasyon gördüğünü itiraf etti. Olayda eşini suçlayan Kumar'ın aslında evli olmadığı bu yüzden de üzgün olduğu, vize süresinin dolması ve azalan parası nedeniyle de kendini ağaca zincirlediği ortaya çıktı.

Kumar'ın tedavi gördüğü psikiyatri hastanesinin yöneticisi Dr. Sanghamitra Phule, kurtarılmasından yaklaşık iki hafta sonra Kumar'ın durumunun iyiye gittiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Yemek yiyor, yürüyor ve egzersiz yapıyor. Tedavi altında ve biz de ona vücudunda eksik olan bazı besinleri veriyoruz."

YOGA EĞİTİMİ İÇİN HİNDİSTAN'A GELMİŞ

Kumar'ın ABD'deki ailesinin de yerinin tespit edildiğini ve onlarla telefon yoluyla iletişime geçildiği belirtildi.

Kumar'ın yaklaşık 10 yıl önce yoga eğitimi almak için Hindistan'a taşındığı öğrenildi.