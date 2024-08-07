Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ormanda zincirli bulunan kadın eşini suçlamıştı! Her şeyi yalan çıktı

Ormanda zincirli bulunan kadın eşini suçlamıştı! Her şeyi yalan çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ormanda zincirli bulunan kadın eşini suçlamıştı! Her şeyi yalan çıktı

Dünya Haberleri

Hindistan'da ağaca zincirli halde bulunan Amerikalı Lalita Kayi Kumar isimli kadın, eşini suçlamıştı. Kadın, gerçekleri itiraf etti ve her şeyi kendisinin planladığını söyledi. Halüsinasyon gördüğünü açıklayan kadının evli olmadığı, vize süresinin dolması ve azalan parası nedeniyle de kendini ağaca zincirlediği ortaya çıktı.

Hindistan'da meydana gelen olayda, ormanda ağaca zincirlenmiş halde, bir çoban tarafından bulunan 50 yaşındaki Lalita Kayi Kumar'ın tüm anlattıkları yalan çıktı.

Kumar, Maharashtra'nın Sindhudurg bölgesinde, bir ağaca zincirlenmiş halde bulunmuş, eşini suçlamıştı. Şimdilerde bir psikiyatri servisinde tedavi gören Kumar, zincirleri kendisinin taktığını söyledi.

Ormanda zincirli bulunan kadın eşini suçlamıştı! Her şeyi yalan çıktı - 1. Resim

EVLİ OLMADIĞI İÇİN ÜZGÜNMÜŞ

BBC'nin haberine göre Kumar, yetkililere kendini bağladığını, halüsinasyon gördüğünü itiraf etti. Olayda eşini suçlayan Kumar'ın aslında evli olmadığı bu yüzden de üzgün olduğu, vize süresinin dolması ve azalan parası nedeniyle de kendini ağaca zincirlediği ortaya çıktı.

Kumar'ın tedavi gördüğü psikiyatri hastanesinin yöneticisi Dr. Sanghamitra Phule, kurtarılmasından yaklaşık iki hafta sonra Kumar'ın durumunun iyiye gittiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

Ormanda zincirli bulunan kadın eşini suçlamıştı! Her şeyi yalan çıktı - 2. Resim

"Yemek yiyor, yürüyor ve egzersiz yapıyor. Tedavi altında ve biz de ona vücudunda eksik olan bazı besinleri veriyoruz."

YOGA EĞİTİMİ İÇİN HİNDİSTAN'A GELMİŞ

Kumar'ın ABD'deki ailesinin de yerinin tespit edildiğini ve onlarla telefon yoluyla iletişime geçildiği belirtildi. 

Kumar'ın yaklaşık 10 yıl önce yoga eğitimi almak için Hindistan'a taşındığı öğrenildi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli bakan Hizbullah'a meydan okudu: Gazze'nin fotoğrafını çekip neler olabileceğini anlayabilirler - Dünyaİsrailli bakan Hizbullah'a meydan okuduTürkiye soykırım davasına müdahil oluyor! "Netanyahu cezasını çekecek" - DünyaTürkiye'den Lahey'de tarihi başvuru!Japonya'da aşırı sıcakların acı bilançosu! Sadece Tokyo'da 123 kişi hayatını kaybetti - DünyaAşırı sıcakların 1 aylık bilançosu: 123 ölümABD'de başkanlık seçimi anketleri tersine döndü! Kamala Harris Trump'a 3 puan fark attı - DünyaSon anket sonucu çok çarpıcı!Yahya Sinvar'ın Hamas lideri olması dünya basınında: Büyük sürpriz - DünyaSinvar'ın Hamas lideri olması dünya basınındaİsrail'in Heniyye itirafı ABD yönetimini kızdırdı - DünyaBeyaz Saray'ı öfkelendiren Heniyye itirafı
Sonraki Haber Yükleniyor...