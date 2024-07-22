Orta Doğu’da tansiyon zirvede! İsrail'in Yemen saldırısı savaşı yayma adımı

Gazze’de aylardır dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail, Yemen’e hava saldırısı düzenledi. Bölgedeki ateşin genişleyebileceğine dikkat çeken Abdullah Ağar “Bu, savaşı daha da sertleştirecek, genişletecek potansiyelde önemli bir ilk” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Uluslararası Adalet Divanının, İsrail’in Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Filistin topraklarında devam eden işgal, yerleşim ve ilhak uygulamaları ile Kudüs’ün nüfus yapısı, karakter ve statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarının uluslararası hukuka aykırılığını bir kez daha teyit etmesinin ardından Tel Aviv yönetimi Yemen’i hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının, Yemen’de Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı’na düzenlediği saldırıyla savaşın evrildiği yorumlarına sebep oldu. İsrail’in, Yemen’e yönelik saldırılarını gazetemize değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Abdullah Ağar “Husilerin Tel Aviv’i vurmasından sonra Yemen’in Hudeyde Limanı hava saldırısına maruz kaldı. Saldırıya İsrail uçaklarının da katıldığı ifade ediliyor. Bu savaşı daha da sertleştirecek, genişletecek potansiyelde önemli bir ilk” ifadelerini kullandı.

İsrail’in İran’ın desteğini alan Husileri hedef aldığına dikkat çeken Ağar, Husilerin Tel Aviv’i hedef almasının ardından bazı kırmızı çizgilerin aşıldığına vurgu yaptı.

İRAN’IN VERECEĞİ CEVAP ÖNEMLİ

İsrail’in hedefinde Hamas, Hizbullah ve Husilerin olduğunu, bunların da patronajında İran’ın bulunduğunu ifade eden Ağar “İsrail, İran’ın vekillerini güçlü olduğu alana çekti, şimdi de pervasızca vuruyor. İsrail’in bu konuda ABD’nin desteğini aldığı da görülüyor. Bu noktadan sonra İran’ın ne yapacağı çok önemli. İran cevap vermeye vekilleri üzerinden mi devam edecek yoksa kendisi güçlü bir şekilde topa mı girecek? Şu aşamada girmeyecek gibi görünüyor ancak buna mecbur da kalabilir. Çünkü vekillerini kaybetmekle karşı karşıya kalabilir. Bu durum da Gazze savaşının genişleme riskini üretiyor” dedi.

Abdullah Ağar, Gazze savaşının Atlantik ile Avrasya arasında rekabet konusu olduğuna işaret ederek bu noktada en önemli aktörün de Rusya olduğuna vurgu yaptı. Son dönemde İsrail söz konusu olunca Rusya’nın reflekslerinde değişikler olduğunu kaydeden Ağar “Rusya, İran’a rağmen Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesini destekliyor. Bunu kimin için, bizim için mi yapıyor, başka birtakım faktörler mi, devrede iyi değerlendirmek lazım” diye konuştu.