Türkiye'den İsrail'in kirli propagandasına tepki: "Yargı önünde hesap verecekler"
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Türkiye'den İsrail'in kirli propagandasına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yaptığı skandal paylaşıma yönelik açıklama yaptı. İsrail'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoağn üzerinden yaptığı kirli propagandanın sonuçsuz kalacağını belirten Bakanlık, "İktidarda kalmak için 40 bine yakın Filistinliyi katlettiler. Netanyahu yargıda hesap verecek." ifadelerini kullandı.
Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Türkiye'yi hedef alan kirli propaganda çalışmalarını sürdürüyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yine Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşıma imza attı. Siyonist Bakana Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Bakanlık, "Yargı önünde hesap verecekler" açıklamasını yaptı.
İSRAİLLİ BAKAN YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ
ÖMER ÇELİK: KATLİAM ŞEBEKESİ ER YA DA GEÇ YARGILANACAK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de skandal paylaşıma ilişkin açıkalam geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"(Netanyahu hükümeti) Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır.
İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir.
İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı."