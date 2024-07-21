Türkiye'den İsrail'in kirli propagandasına tepki: "Yargı önünde hesap verecekler"

Türkiye'den İsrail'in kirli propagandasına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yaptığı skandal paylaşıma yönelik açıklama yaptı. İsrail'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoağn üzerinden yaptığı kirli propagandanın sonuçsuz kalacağını belirten Bakanlık, "İktidarda kalmak için 40 bine yakın Filistinliyi katlettiler. Netanyahu yargıda hesap verecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Türkiye'yi hedef alan kirli propaganda çalışmalarını sürdürüyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yine Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşıma imza attı. Siyonist Bakana Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Bakanlık, "Yargı önünde hesap verecekler" açıklamasını yaptı.

İSRAİLLİ BAKAN YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye'nin Gazze ve Hamas'a verdiği desteği hazmedemeyen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha önce de hedef almıştı. Katz, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'yi Hamas'ı destekleyerek İran'a yakınlaşmakla suçladı. Katz, paylaşımında yapay zeka ile oluşturulan skandal bir fotoğrafa da yer verdi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

İsrailli Bakanın yaptığı paylaşıma Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. İsrail'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoağn üzerinden yaptığı kirli propagandanın sonuçsuz kalacağını belirten Bakanlık, "İktidarda kalmak için 40 bine yakın Filistinliyi katlettiler. Netanyahu yargıda hesap verecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenmekte olan suçları bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın arkasına gizlemeye çalışmaktadır. Ancak, İsrail’in ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekât girişimleri sonuçsuz kalacaktır. İktidarda kalmak amacıyla Gazze’de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir."

ÖMER ÇELİK: KATLİAM ŞEBEKESİ ER YA DA GEÇ YARGILANACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de skandal paylaşıma ilişkin açıkalam geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"(Netanyahu hükümeti) Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır.

İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir.

İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı."