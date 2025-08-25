Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oyuncak mağazasında kabus gibi olay! Bomba gibi patladı: Bir kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya’da bir oyuncak mağazasında helyum tüpünün patlaması sonucu bina tahliye edilirken, en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya’nın başkenti Moskova korku dolu anlara sahne oldu. "Detsky Mir" olarak bilinen Central Children's Store adlı oyuncak mağazasında helyum tüpü patladı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Lubyanka Meydanı’nda Federal Güvenlik Servisi (FSB) genel merkezinin yakınında yer alan ve restoran, mağaza ve sinemaya da ev sahipliği yapan oyuncak mağazası binası tahliye edildi.

EN AZ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mağazada meydana gelen patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, "Maalesef, ilk bilgilere göre olay sonucunda bir ölüm var ve bazı insanlar yaralandı" dedi.

