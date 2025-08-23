Rusya'da başkente saldırı sonrası alarm verildi! Moskova bölgesinde hava sahası kapatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’ya yönelen bir insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

MOSKOVA BÖLGESİNDE ALARM: HAVA SAHASI KAPATILDI

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, drone’a ait parçaların yerde incelendiğini belirtti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), hava sahasındaki güvenlik endişeleri nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde bulunan bazı havaalanlarında operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rosaviatsiya’dan yapılan duyurularda, birkaç saat içinde peş peşe verilen bilgilere göre, Moskova’nın doğu ve güneydoğusunda yer alan İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk’taki havaalanlarında uçuşların askıya alındığı bildirildi.