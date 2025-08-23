Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'da başkente saldırı sonrası alarm verildi! Moskova bölgesinde hava sahası kapatıldı

Rusya'da başkente saldırı sonrası alarm verildi! Moskova bölgesinde hava sahası kapatıldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya&#039;da başkente saldırı sonrası alarm verildi! Moskova bölgesinde hava sahası kapatıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Ukrayna'dan Moskova'ya sürpriz bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Rusya'nın başkentine yönelen bir insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Saldırı nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde bulunan bazı havaalanlarında operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya yönelen bir insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Rusya'da başkente saldırı sonrası alarm verildi! Moskova bölgesinde hava sahası kapatıldı - 1. Resim

MOSKOVA BÖLGESİNDE ALARM: HAVA SAHASI KAPATILDI

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, drone’a ait parçaların yerde incelendiğini belirtti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), hava sahasındaki güvenlik endişeleri nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde bulunan bazı havaalanlarında operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'da başkente saldırı sonrası alarm verildi! Moskova bölgesinde hava sahası kapatıldı - 2. Resim

Rosaviatsiya’dan yapılan duyurularda, birkaç saat içinde peş peşe verilen bilgilere göre, Moskova’nın doğu ve güneydoğusunda yer alan İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk’taki havaalanlarında uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: Dış Haberler

