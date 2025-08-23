Çin, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır: Ancak tek bir şartla

Çin, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak bu adımı yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) yetkisiyle atacağını belirtti.

Alman gazetesi WELT am Sonntag’ın üst düzey AB diplomatlarına dayandırdığı haberine göre, Pekin'in bu sürpriz çıkışı Brüksel’de karışık tepkilerle karşılandı.

Avrupa diplomasi çevreleri, Çin gibi Küresel Güney ülkelerinin sürece dahil edilmesinin barış gözlemi açısından önemli bir adım olabileceğini söylerken, bazı yetkililer ise Pekin'in muhtemel casusluk faaliyetlerinden ve açık Rusya yanlısı tutumundan endişe duyuyor.

"ÇİN SAHADA OLABİLİR AMA SADECE BM ŞEMSİYESİYLE"

WELT'e konuşan diplomatik kaynaklar, Çin'in Ukrayna'ya asker göndermeye sıcak baktığını ancak tek bir şartla ileri sürdüğünü açıkladı:

"Barış gücü, yalnızca Birleşmiş Milletler yetkisi kapsamında görevlendirilirse bu adımı atarız."

Çin'in bu yaklaşımı, başta İtalya olmak üzere bazı AB ülkeleri tarafından desteklenirken, çoğu Avrupa devleti barış gücüne BM yetkisi verilmesine temkinli yaklaşıyor. Gerekçe ise Çin’in askeri varlığının stratejik bilgi toplama faaliyetlerine dönüşebileceği ve tarafsız değil, Rusya lehine pozisyon alabileceği şüphesi.

ZELENSKİY: BİZE GERÇEKTEN YARDIM EDECEK ÜLKELERİ İSTİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Pekin’in bu önerisini net bir dille reddetti.

“Güvenlik garantilerini sadece gerçekten yardım etmeye hazır ülkelerden istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Çin, savaşın başından bu yana Rusya’yı, petrol alımları ve elektronik bileşen tedariki ile dolaylı olarak destekliyor. Ayrıca Pekin ve Moskova arasında süregelen “sınırsız ortaklık” Batı başkentlerinde büyük rahatsızlığa neden oluyor.

LAVROV: ÇİN VE RUSYA OLMADAN BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Çin’in bu denklemde olmazsa olmaz olduğunu savundu. Lavrov, NBC televizyonuna verdiği demeçte,

“Batı, Rusya olmadan güvenlik garantileri hakkında ciddi bir tartışma yapmanın ütopik olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

Çin’in sürece dahil edilmemesi hâlinde herhangi bir barış misyonunun sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığını savunan Lavrov, Moskova-Pekin ekseninin barış masasında güçlü bir koltuk istediğini bir kez daha ortaya koydu.

AVRUPA'DA ATEŞKES PLANLARI ŞEKİLLENİYOR

AB içindeki diplomatik görüşmelere göre, bir ateşkes sürecinin denetlenmesinde insansız hava araçlarının aktif biçimde kullanılması ve askerî müdahale yetkisi içeren bir görev tanımının yapılması gündemde. 2014 Minsk Anlaşmalarının ardından AGİT tarafından yapılan gözlem görevlerinden farklı olarak, bu kez ihlal durumunda müdahale eden barış gücü senaryosu da masada.

ABD ASKERLERİNİ AVRUPA'DAN ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan, NATO merkezli kaynaklara göre ABD'nin 100.000 mevcut askerinin 40.000 ila 70.000'ini Avrupa'dan çekmeye hazırlandığı bildirildi. Eylül ayında sona erecek olan “Sapad” tatbikatı sonrasında ABD’nin bu planı açıklaması bekleniyor.