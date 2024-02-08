Pakistan 25'inci başbakanını seçmek için sandık başında

Pakistan, 25'inci başbakanını seçmek için sandığa gidiyor. 128 milyonu aşkın seçmen, 5 yıl yasama görevini yürütecek olan Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.

241 milyonu aşkın nüfusa sahip olan Pakistan, 128 milyonu aşkın seçmeniyle sandığa gidiyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemiyle vatandaşlar, 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde 90 bin 675 sandık kuruldu. Başkent İslamabad, Lahor, Karaçi, Peşaver ve Kuetta gibi şehirlerde sandık başında uzun kuyruklar oluşturdu. Oy verme işlemi yerel saatle 17.00’de sona erecek. Kesin sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

336 SANDALYENİN 226'SI İÇİN YARIŞIYORLAR

Pakistan Ulusal Meclisi'nde 336 sandalye bulunurken, bu sandalyelerden 60'ı kadınlara, 10'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu, sadece 266 sandalye için milletvekillerinin yarışacağı anlamına geliyor.

Ulusal Meclis'te sandalye elde etme yarışına dahil olan her siyasi parti, Seçim Komisyonuna önceden hazırladıkları 60'ı kadın ve 10'u dini azınlık olmak üzere 70 kişilik listeleri teslim ediyor. Bu 70 sandalye, oyların yüzde 5'inden fazlasını alan partiler arasında nispi temsil yoluyla paylaştırılıyor. Söz konusu 70 sandalye için milletvekilleri aday olmuyor.

Hükümeti kuracak olan başbakan da Ulusal Meclis üyeleri arasından seçilecek. Mecliste 169 salt çoğunluğu sağlayan aday, ülkenin 25'inci başbakanı olacak.

BAŞBAKANLIK İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri eski Başbakan Navaz Şerif ve eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, başbakanlık koltuğu için seçimlerdeki en güçlü iki aday olarak öne çıkıyor. Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) de yine öne çıkan partiler arasında gösteriliyor.

PAKİSTAN'DA PATLAMALAR: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Öte yandan seçimlere saatler kala, Belucistan eyaletinde seçim adaylarının ofislerinin yakınında meydana gelen iki patlamada 24 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İlk saldırının Pişin bölgesinde bağımsız bir adayın seçim ofisi yakınlarında meydana geldiği ve 14 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Qilla Saifullah kasabasında meydana gelen ikinci patlama ise dini bir parti olan Cemiyeti Ulemayi İslam'ın ofisinin yakınında gerçekleşti. Buradaki patlamada da 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken olayın sorumluluğunu üstlenen de olmadı.

TELEFON VE İNTERNET HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

Oy verme işleminin devam ettiği Pakistan'da cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'kanun ve düzeni korumak' amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı doğrulandı. Açıklamada, son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedildi. Sosyal medyada binlerce kullanıcı ise cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

SON GENEL SEÇİM 2018'DE YAPILDI

Pakistan'da son genel seçimler 2018 yılında yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti. Pakistan Ulusal Meclisinde 2022'de yapılan güven oylamasında ise 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023 yılına kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.