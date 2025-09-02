Pakistan'da korkunç olay! Halk mitinginde patlama
Paksitan'da korkunç bir olay meydana geldi. Polis ve yerel medya, ülkenin güneybatısında bir halk mitingini hedef alan patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Pakistan'ın güneybatıdaki Belucistan eyaletinin başkenti Keşmir’de bir stadyumun dışında, toplantının sona ermesinin hemen ardından korkunç bir patlama meydana geldi.
Yerel yayıncı Samaa News’in görüntülerinde, yaralıların polis araçlarına ve özel araçlara taşındığı görüldü.
Patlamanın niteliği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
Toplantı, eski eyalet başbakanı Sardar Akhtar Mental’in liderliğini yaptığı milliyetçi parti Belucistan Ulusal Partisi tarafından düzenlenmişti.
