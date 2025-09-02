Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pakistan'da korkunç olay! Halk mitinginde patlama

Pakistan'da korkunç olay! Halk mitinginde patlama

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paksitan'da korkunç bir olay meydana geldi. Polis ve yerel medya, ülkenin güneybatısında bir halk mitingini hedef alan patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan'ın güneybatıdaki Belucistan eyaletinin başkenti Keşmir’de bir stadyumun dışında, toplantının sona ermesinin hemen ardından korkunç bir patlama meydana geldi.

Pakistan'da korkunç olay! Halk mitinginde patlama - 1. Resim

PAKİSTAN'DA FECİ OLAY

Yerel yayıncı Samaa News’in görüntülerinde, yaralıların polis araçlarına ve özel araçlara taşındığı görüldü.

Patlamanın niteliği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Toplantı, eski eyalet başbakanı Sardar Akhtar Mental’in liderliğini yaptığı milliyetçi parti Belucistan Ulusal Partisi tarafından düzenlenmişti.

