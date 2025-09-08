Pakistan'da tahliye botu alabora oldu: 5'den fazla ölü var

Pakistan'ın güney Pencap eyaletinde sel felaketiyle mücadele sürerken, tahliye sırasında bir botun alabora olması sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti.

SEL TAHLİYESİNDE FACİA: BOT AKINTIYA KAPILDI

Multan bölgesinde, selden etkilenen vatandaşları tahliye etmek için kullanılan bir bot, güçlü akıntılara dayanamayarak alabora oldu.

Afet yönetim yetkilileri, botta bulunan yolcuların çoğunun kurtarıldığını belirtse de en az beş kişinin öldüğü doğrulandı.

26 Haziran'da başlayan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 905’e yükseldi.

2 MİLYONU AŞKIN İNSAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Pencap Yardım Komiseri Nabil Javed, Ravi, Sutlej ve Chenab nehirlerinden taşan suların 4.100'den fazla köyü bastığını, toplamda 2 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yetkililer, 423 yardım kampı, 512 tıbbi merkez ve 432 veterinerlik tesisi kurulduğunu açıkladı. Bölgeye gönderilen yardım ekipleri, temel sağlık, barınma ve gıda desteği sağlamak üzere çalışıyor.

MUSON YAĞMURLARI BİTMEDİ: 10. DALGA YOLDA

Al Jazeera muhabiri Kamal Hyder, Multan'dan aktardığı bilgilere göre bölgedeki pek çok köy tamamen boşaltıldı.

“İnsanlar eşyalarını bırakıp sadece canlarını kurtarmaya çalışıyorlar” ifadeleriyle tabloyu özetleyen muhabir, mango bahçeleri dahil olmak üzere geniş tarım arazilerinin tamamen sular altında kaldığını aktardı.

Normal şartlarda Eylül ayı itibarıyla sona ermesi beklenen muson mevsiminin, Meteoroloji Departmanı'na göre yakın zamanda 10. dalgasına girmesi bekleniyor.