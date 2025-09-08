Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Pakistan'da tahliye botu alabora oldu: 5'den fazla ölü var

Pakistan'da tahliye botu alabora oldu: 5'den fazla ölü var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Pakistan, Sel, Tahliye, Ölüm, Pencap, Muson Yağmurları, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güney Pencap eyaletinde tahliye sırasında kullanılan bir bot, güçlü akıntıya kapılarak alabora oldu. Olay felakete dönüştü; en az 5 kişi hayatını kaybetti. Binlerce köy sular altında kalırken, 2 milyondan fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Pakistan'ın güney Pencap eyaletinde sel felaketiyle mücadele sürerken, tahliye sırasında bir botun alabora olması sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti. 

SEL TAHLİYESİNDE FACİA: BOT AKINTIYA KAPILDI

Multan bölgesinde, selden etkilenen vatandaşları tahliye etmek için kullanılan bir bot, güçlü akıntılara dayanamayarak alabora oldu. 

Afet yönetim yetkilileri, botta bulunan yolcuların çoğunun kurtarıldığını belirtse de en az beş kişinin öldüğü doğrulandı.

26 Haziran'da başlayan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 905’e yükseldi.

26 Haziran'da başlayan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 905’e yükseldi.

2 MİLYONU AŞKIN İNSAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Pencap Yardım Komiseri Nabil Javed, Ravi, Sutlej ve Chenab nehirlerinden taşan suların 4.100'den fazla köyü bastığını, toplamda 2 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yetkililer, 423 yardım kampı, 512 tıbbi merkez ve 432 veterinerlik tesisi kurulduğunu açıkladı. Bölgeye gönderilen yardım ekipleri, temel sağlık, barınma ve gıda desteği sağlamak üzere çalışıyor.

Pakistan'da tahliye botu alabora oldu: 5'den fazla ölü var - 2. Resim

MUSON YAĞMURLARI BİTMEDİ: 10. DALGA YOLDA

Al Jazeera muhabiri Kamal Hyder, Multan'dan aktardığı bilgilere göre bölgedeki pek çok köy tamamen boşaltıldı. 

“İnsanlar eşyalarını bırakıp sadece canlarını kurtarmaya çalışıyorlar” ifadeleriyle tabloyu özetleyen muhabir, mango bahçeleri dahil olmak üzere geniş tarım arazilerinin tamamen sular altında kaldığını aktardı.

Normal şartlarda Eylül ayı itibarıyla sona ermesi beklenen muson mevsiminin, Meteoroloji Departmanı'na göre yakın zamanda 10. dalgasına girmesi bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

Sular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik3 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Avustralya’yı sarsan ''mantar cinayeti'' davasında karar çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yemen’den fırlatılan İHA, İsrail’in nükleer kalbine yöneldi! Peş peşe alarm ziller çalıyor - Dünyaİsrail'in nükleer kalbine İHA saldırısı!Mısır’a resmi davetle gitmişti! İranlı diplomat Musavi kaçırıldı mı? - DünyaDiplomat kaçırıldı mı?3 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Avustralya’yı sarsan ''mantar cinayeti'' davasında karar çıktı - Dünya3 kişinin ölümüne sebep olmuştu! ''Mantar cinayeti'' davasında kararGüvenliklerden kaçamadı: Rus oyuncu havalimanında uyuşturucuyla yakalandı - DünyaGüvenliklerden kaçamadı: Ünlü oyuncu uyuşturucuyla yakalandıTrump’ı golf sahasında öldürmeye çalıştı! Uçaksavar planı kan dondurdu - DünyaTrump’ı golf sahasında öldürmeye çalıştı!Dünyada ilk! Yapay zeka bakanlığı resmen göreve başlıyor - DünyaDünyada ilk! Yapay zeka bakanlığı resmen göreve başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...