Pandemide bakım evleri unutuldu: 43 binden fazla can kaybı

İngiltere'de yapılan Covid-19 soruşturması, hükümetin bakım evlerini korumakta yetersiz kaldığını ortaya koydu. Mart 2020-Temmuz 2022 arasında bakım evlerinde 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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İngiltere'de Covid-19 salgını dönemindeki uygulamaları inceleyen kamu soruşturması, hükümetin bakım evlerini yeterince koruyamadığını ve bu durumun virüsün yaşlılar ile savunmasız kişiler arasında hızla yayılmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Covid-19 Soruşturma Komisyonu Başkanı Heather Hallett, hastanelerden bakım evlerine taburcu edilen hastaların izolasyona alınması gerektiği yönünde tavsiyede bulunulmamasını, salgının yayılmasına katkıda bulunan önemli bir eksiklik olarak değerlendirdi.

Hallett, yetişkinlere yönelik sosyal bakım sektörünün salgın sürecinde geri planda kaldığını belirterek, Ulusal Sağlık Sistemi NHS'yi koruma yaklaşımının zaman zaman bakım hizmetlerinden yararlanan kişilerin ve hizmet sağlayıcıların ihtiyaçlarının önüne geçtiğini söyledi.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUKLARI DÖNEMDE KORUYAMADI"

Bakım evlerinin salgının en kritik döneminde yeterli korumadan yoksun kaldığını vurgulayan Hallett, bu eksikliklerin virüsün bakım kuruluşlarında hızla yayılmasına elverişli koşullar oluşturduğunu ifade etti.

Soruşturma başkanı, bakım evlerine ziyaretleri engelleyen kısıtlamaların da ciddi duygusal zarara yol açtığına dikkati çekti. Söz konusu uygulamaların bakım evlerinde yaşayan kişilerde derin bir yalnızlık ve terk edilmişlik hissi oluşturduğunu belirten Hallett, bazı kişilerin hayatlarının son döneminde sevdiklerinin yanında bulunamadığını kaydetti.

Hallett, yakınlarını son anlarında yalnız bırakmak zorunda kalan birçok kişinin bugün bile hak etmedikleri bir suçluluk duygusu taşıdığını dile getirdi.

BAKIM EVLERİNDE 43 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de Mart 2020 ile Temmuz 2022 arasında bakım evlerinde 43 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında ortaya konulan bulgular, salgının ülkedeki yetişkinlere yönelik sosyal bakım sektörü üzerindeki ağır etkisini gözler önüne serdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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