Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Pandemide bakım evleri unutuldu: 43 binden fazla can kaybı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Pandemide bakım evleri unutuldu: 43 binden fazla can kaybı
Başlık ResmiPandemide bakım evleri unutuldu: 43 binden fazla can kaybı

İngiltere'de yapılan Covid-19 soruşturması, hükümetin bakım evlerini korumakta yetersiz kaldığını ortaya koydu. Mart 2020-Temmuz 2022 arasında bakım evlerinde 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaydet
|

İngiltere'de Covid-19 salgını dönemindeki uygulamaları inceleyen kamu soruşturması, hükümetin bakım evlerini yeterince koruyamadığını ve bu durumun virüsün yaşlılar ile savunmasız kişiler arasında hızla yayılmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Covid-19 Soruşturma Komisyonu Başkanı Heather Hallett, hastanelerden bakım evlerine taburcu edilen hastaların izolasyona alınması gerektiği yönünde tavsiyede bulunulmamasını, salgının yayılmasına katkıda bulunan önemli bir eksiklik olarak değerlendirdi.

Hallett, yetişkinlere yönelik sosyal bakım sektörünün salgın sürecinde geri planda kaldığını belirterek, Ulusal Sağlık Sistemi NHS'yi koruma yaklaşımının zaman zaman bakım hizmetlerinden yararlanan kişilerin ve hizmet sağlayıcıların ihtiyaçlarının önüne geçtiğini söyledi.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUKLARI DÖNEMDE KORUYAMADI"

Bakım evlerinin salgının en kritik döneminde yeterli korumadan yoksun kaldığını vurgulayan Hallett, bu eksikliklerin virüsün bakım kuruluşlarında hızla yayılmasına elverişli koşullar oluşturduğunu ifade etti.

Soruşturma başkanı, bakım evlerine ziyaretleri engelleyen kısıtlamaların da ciddi duygusal zarara yol açtığına dikkati çekti. Söz konusu uygulamaların bakım evlerinde yaşayan kişilerde derin bir yalnızlık ve terk edilmişlik hissi oluşturduğunu belirten Hallett, bazı kişilerin hayatlarının son döneminde sevdiklerinin yanında bulunamadığını kaydetti.

Hallett, yakınlarını son anlarında yalnız bırakmak zorunda kalan birçok kişinin bugün bile hak etmedikleri bir suçluluk duygusu taşıdığını dile getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Covid aşısıyla milyarlar kazanmıştı! BioNTech
DÜNYA

Covid aşısıyla milyarlar kazanmıştı! BioNTech'ten şaşırtan karar

BAKIM EVLERİNDE 43 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de Mart 2020 ile Temmuz 2022 arasında bakım evlerinde 43 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında ortaya konulan bulgular, salgının ülkedeki yetişkinlere yönelik sosyal bakım sektörü üzerindeki ağır etkisini gözler önüne serdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.