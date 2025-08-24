Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Pentagon planı ifşa oldu: ABD üsleri İran sınırına kayıyor

Pentagon planı ifşa oldu: ABD üsleri İran sınırına kayıyor

Amerikan güçleri, Batı Irak’taki Ayn el-Esad ve Bağdat’taki Victory Üssü’nden çekilerek İran sınırına yakın Erbil/Harir Hava Üssü’ne kaydırılacak. Sky News’in iddiasına göre toplam asker sayısı 2.500 civarında kalacak ancak operasyonel ağırlık tamamen kuzeye taşınacak.

ABD, Irak’taki askeri varlığını yeniden şekillendiriyor. Amerikan güçleri, Batı Irak’taki Ayn el-Esad Üssü ile Bağdat Havalimanı'ndaki Victory Üssü’nden çekilerek Kuzey Irak’taki Erbil/Harir Hava Üssü’ne konuşlanıyor. 

Sky News'in iddiasına göre Pentagon’un planına göre Irak’taki toplam ABD asker sayısı 2.500 civarında kalacak, ancak operasyonel ağırlık kuzeye, İran sınırına yakın bölgelere kaydırılacak.

ÇEKİLME EYLÜL'DE BAŞLIYOR: ANLAŞMA 2024'TE İMZALANMIŞTI

El Cezire televizyonu, Iraklı resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesine Eylül 2025’te başlanacağını bildirdi. 

Süreç, Eylül 2024’te Bağdat ile Washington arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde yürütülüyor.

Irak hükümeti kaynaklarına göre, çekilme Ayn el-Esad ve Bağdat’taki üslerden başlayacak. Koalisyon birlikleri, ortak harekât komutanlığı karargâhından da çekilecek ve Erbil’e taşınacak.

ASKERLER GİDİYOR, EĞİTMENLER KALIYOR

Iraklı kaynaklar, askeri eğitimcilerin ülkede kalmaya devam edeceğini, bu kişilerin koalisyonun çekilme süreciyle doğrudan bağlantılı olmadığını belirtti.

AYN EL-ESAD DEFALARCA HEDEF OLMUŞTU

ABD askerlerinin çekileceği Ayn el-Esad Üssü, Irak’ta Amerikan ordusunun en büyük üslerinden biri olarak biliniyor. Anbar vilayetinin batısında, Bağdat’a 200 kilometre mesafedeki bu üs, son yıllarda birçok kez füze ve İHA saldırılarına hedef olmuştu.

