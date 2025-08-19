Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'nin gizli üssü İran'ı nasıl vurdu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı!

ABD’nin gizli üssü İran’ı nasıl vurdu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı!

ABD’nin gizli üssü İran’ı nasıl vurdu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı!
Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde çekilen uydu görüntüleri, Washington’un İran’a karşı yürüttüğü gizli hava operasyonlarını ve aldatma taktiklerini gün yüzüne çıkardı. Pentagon’un nükleer tesisleri hedef alan saldırılarında, B-2 bombardıman uçaklarının 30 saatlik telsiz sessizliği içinde uçtuğu, sahte sevkiyatlarla İran’ın yanıltıldığı tespit edildi.

Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde ABD güçlerinin hareketliliğini gösteren uydu görüntüleri, Washington’un Tahran’a karşı yürüttüğü gizli hava saldırıları ve aldatma operasyonlarının perdesini araladı.

İngiliz-Amerikan ortak askeri tesisinin, Pentagon’un İran’a yönelik sinyal ve caydırma kampanyasında merkezi bir rol oynadığı ortaya çıktı.

ABD’nin gizli üssü İran’ı nasıl vurdu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı! - 1. Resim

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARIYLA GİZLİ OPERASYON

Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uydularının Mart ayında çektiği görüntülerde, ABD Hava Kuvvetleri’nin Diego Garcia’ya yaptığı yoğun sevkiyat dikkat çekmişti. 

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bunun İran ve bölgedeki vekil güçleri caydırma çabalarının bir parçası olduğunu açıklamıştı.

Pentagon daha sonra, İran’ın nükleer tesislerini hedef alan operasyonun Diego Garcia’dan değil, Missouri’deki Whiteman Hava Üssü’nden havalanan B-2 bombardıman uçaklarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Yaklaşık 30 saat süren bu operasyon, telsiz sessizliği ve sahte uçak sevkiyatlarıyla gizlilik içinde yürütüldü.

ABD’nin gizli üssü İran’ı nasıl vurdu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı! - 2. Resim

"DİEGO GARCİA STRATEJİK MERKEZ"

ABD Deniz Harp Akademisi’nden Shahin Berenji, Newsweek’e yaptığı açıklamada, "Bu tuzaklar muhtemelen İran’ın dikkatini ABD’den ziyade Diego Garcia’dan gelen tehditlere odaklamasını sağladı" dedi. Emekli ABD Ordusu Generali Joseph Votel ise "İran tehdidi öngörülebilir gelecekte de ABD’nin askeri stratejisini yönlendirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD’nin gizli üssü İran’ı nasıl vurdu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı! - 3. Resim

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI HEDEFTE

Operasyon sonrası yapılan değerlendirmelerde, İran’ın nükleer tesislerinin zarar gördüğü ve zenginleştirme programının birkaç ay ya da yıl ertelendiği aktarıldı. Ancak uzmanlar, "İran tehdidinin sona ermediği" uyarısında bulundu.

ABD İÇİN GÜVENLİ ÜS

Hint Okyanusu’nun ortasında yer alan Diego Garcia, İran’ın füze menzilinin dışında olmasıyla dikkat çekti.

ABD, Afganistan ve Irak savaşlarında da bu üssü kritik bir hazırlık ve fırlatma rampası olarak kullanmıştı. 

