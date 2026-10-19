Pep Guardiola'dan dünyaya Filistin çağrısı: Onlar sadece birer rakam değil!

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin yayımladığı video mesajla dünyaya seslendi. Filistinlilerin yaşadığı acıların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Guardiola, "Onlar sadece birer rakam değil, isimleri, aileleri ve hayalleri olan insanlardı. Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı var" dedi.

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Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, İsrail'in saldırıları ve insani krizin devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İspanya hesabından yayımlanan video mesajda Guardiola, uluslararası topluma Filistin halkıyla dayanışmayı sürdürme çağrısı yaptı.

"ONLAR SADECE BİRER RAKAM DEĞİL"

Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını belirten Guardiola, yaşanan trajedinin insani boyutuna dikkat çekti.

İspanyol teknik adam, "Onlar sadece ölmüş insanlar değil, öldürülmüş insanlar. Birer rakam değil, isimleri, yüzleri, aileleri, hayalleri ve hatıraları olan insanlardı. Onlar savaşın tali kayıpları değil, çocuklardı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan acıların sıradanlaştırılmasına tepki gösteren Guardiola, olayların gerçek isimleriyle anılmamasının insanlık değerlerini aşındırdığını vurguladı.

Pep Guardioladan dünyaya Filistin çağrısı: Onlar sadece birer rakam değil!

"ÇOCUKLAR YAŞAMAYI ÖĞRENMEDEN HAYATTA KALMAYI ÖĞRENİYOR"

Gazze'deki çocukların karşı karşıya kaldığı koşullara da değinen Guardiola, enkaz altında ailelerini arayan, açlıkla mücadele eden ve yakınlarını kaybeden çocukların görüntülerinin insanlığın ortak sorumluluğunu hatırlattığını söyledi.

Filistinlilerin onlarca yıldır yerinden edilme, şiddet, kayıp ve belirsizlikle mücadele ettiğini belirten Guardiola, hiçbir çocuğun yaşamayı öğrenmeden önce hayatta kalmayı öğrenmek zorunda bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Filistin halkının direncine duyduğu hayranlığı dile getiren deneyimli teknik adam, hiçbir toplumun nesiller boyunca acılara dayanma gücünü kanıtlamak zorunda kalmaması gerektiğini ifade etti.

"FİLİSTİN'İN ADALETE VE BARIŞA İHTİYACI VAR"

Uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısında bulunan Guardiola, Filistin halkına yönelik dayanışmanın kesintiye uğramaması gerektiğini söyledi.

Guardiola, mesajında "Filistin önemlidir ve Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı vardır. Filistin hakkında konuşmaya, kayıtsızlığa karşı insanlığı savunmaya devam edin" ifadelerine yer verdi.

Filistinlilerin hayatlarının dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanların hayatları kadar değerli olduğunu vurgulayan Guardiola, UNRWA'ya yönelik desteğin sürdürülmesini istedi.

UNRWA'DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

UNRWA'nın 18 Ekim'de yayımladığı video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kurum, paylaşımında Gazze'deki çocukların bombardıman seslerini ninnilerden önce tanıyacak duruma gelmesine dikkat çekerek Filistin halkının yalnız bırakılmaması çağrısında bulundu.

Guardiola, daha önce de Gazze'deki insani krize ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Filistin halkına yönelik dayanışma mesajları vermişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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