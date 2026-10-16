Sally Rooney’e Filistin baskısı! Ünlü yazarın kitapları İngiltere’de satılamayacak

Dünyaca meşhur İrlandalı edebiyatçı Sally Rooney’nin kitapları Filistin yanlısı Palestine Action grubuna verdiği destek sebebiyle İngiltere’de raflardan kaldırılıyor.

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Sosyalist yazarın eserlerinin gelirini bağışlayacağını duyurduğu Palestine Action, geçen sene temmuz ayında İngiltere’de terör örgütü ilan edilmişti. Yazarın yayınevi Faber ise İngiliz terörle mücadele kanunlarının Rooney’ye telif ücreti ödemesini engellediğini, bu yüzden eserlerinin ülkede satılmayacağını açıkladı.

Yazar Rooney de ülkesi İrlanda’da söz konusu grubun illegal olmadığını kaydederek “İnançlarım ve niyetlerim hususunda kamuoyuna karşı dürüst olmak için her türlü çabayı gösterdim. Sonuçlarını bütünüyle kabullenmeye hazırım” diye konuştu. Yazar Rooney, tutuklanma endişesiyle yaklaşık bir senedir İngiltere’ye giremiyor.

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