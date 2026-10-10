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Elini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders

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Elini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders
Başlık ResmiElini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders

İsrail’in Filistin işgali ve Gazze’deki soykırımı tepki çekmeye devam ederken, milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu’dan dikkat çeken bir tavır geldi. İsrailli rakibinin elini sıkmayan Beşiktaşlı sporcu, minderde de Airpetyan’ı 35 saniyede 10-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

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İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali ve Gazze’de yaptığı soykırım tepkilerin odağında kalırken, Beşiktaşlı milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu’nun U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda İsrailli rakibi Airpetyan’a karşı sergilediği tavır dikkat çekti. Rakibinin elini uzatmasına karşılık vermeyen sporcu, minderde ise rakibini yalnızca 35 saniyede 10-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Elini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders
Başlık ResmiElini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders

MÜSABAKA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde 2-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Cemal Yiğit Purcu ile İsrailli güreşçi Airpetyan arasında müsabaka öncesinde yaşananlar kameralara yansıdı. İsrailli sporcunun elini uzatmasına rağmen Purcu’nun bu harekete karşılık vermediği görüldü.

Elini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders
Başlık ResmiElini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders

35 SANİYEDE TEKNİK ÜSTÜNLÜK

Müsabakanın başlamasıyla birlikte rakibi karşısında üstünlüğü ele alan milli güreşçi, etkili performansıyla kısa sürede sonuca gitti. Airpetyan’a puan alma fırsatı tanımayan Purcu, henüz 35 saniye dolmadan 10-0’lık skora ulaştı ve teknik üstünlükle galibiyetini ilan etti.

Elini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders
Başlık ResmiElini sıkmayı reddetti: Milli güreşçiden İsrail’e minderde 35 saniyelik ders

BALKAN ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Beşiktaş forması giyen Cemal Yiğit Purcu, aldığı bu galibiyetle şampiyonayı zirvede tamamladı. Milli güreşçi, U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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