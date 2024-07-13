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PKK'nın kökünü kazımamızı hazmedemedi! İran destekli terör örgütünün lideri Türkiye'ye kin kustu

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PKK&#039;nın kökünü kazımamızı hazmedemedi! İran destekli terör örgütünün lideri Türkiye&#039;ye kin kustu
Irak, Pkk, Türkiye, Haber

Dünya Haberleri

Iraklı radikal Şii terör örgütü Asaib Ehl el Hak'ın lideri Kays Hazali, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Hazali, sınır güvenliğini sağlamak için yapılan operasyonları 'tehdit' olarak niteleyip askerleri geri çekme çağrısında bulundu.

İran destekli Iraklı radikal Şii terör örgütü Asaib Ehl el Hak'ın lideri Şeyh Kays El- Hazali, Türkiye'nin Irak topraklarında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. 

Skandal ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan Hazali, "Sevgili ülkemizin topraklarına yönelik son Türk saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Irak'ın topraklarının komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanılmasına karşı olduğunu vurgularken bunun sevgili ülkemizin Kürt bölgesinde yeni bir sınır hattı oluşturmak ve Irak topraklarının geniş bölgelerini işgal etmek için bir bahane olarak kullanılma girişimlerine karşı uyarıda bulunuyoruz" dedi.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER

El-Hazali, sınır güvenliğini korumak için düzenlenen operasyonları 'hırs' olarak niteleyip Irak Kürt Bölgesel yönetimini ortak tavır almaya çağırdı.  
 
El-Hazali ayrıca Türkiye'yi, "Komşuluk haklarına saygı göstermeye, iki ülke arasındaki anlaşmalara uymaya ve tüm Irak'tan askerlerini çekmeye" çağırdı ve "Bundan sonra, Irak topraklarından kendi topraklarına yönelik herhangi bir saldırının önlenmesi konusunda Irak'a güvenilmelidir" dedi.

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