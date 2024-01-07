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    PKK'yı terörist kabul etmeyen Japonya'ya Türkiye'den cevap

    Japon İstihbarat Teşkilatı'nın dünyadaki terör örgütleri hakkında 2023'te yayınladığı yıllık raporunda PKK terör örgütü listelerinden çıkarılmış, bu durum Türkiye'de büyük bir tepkiye yol açmıştı. Ülkenin ulusal gazetelerinden Sankei Shimbun'a konuşan Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya'daki PKK yapılanmasının durumunu Japon yetkililerine anlattığını belirtti.

    PKK&#039;yı terörist kabul etmeyen Japonya&#039;ya Türkiye&#039;den cevap
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, The Sankei Shimbun

    Japon Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın dünyadaki terör örgütlerinin durumuna ilişkin yıllık raporu olan Uluslararası Terörizm El Kitabı 2023'te PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarılması Türkiye'de geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

    Geçtiğimiz Kasım ayında Türk Hükümeti, PKK terör örgütünü finanse ettiği gerekçesiyle Japonya'daki bir Kürt örgütünü terör örgütünün destekçisi olarak tanımlayarak Türkiye'deki mal varlıklarını dondurmuştu.

    BİZ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRDİK

    Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Güngen, Japon makamlarını bu konuda çok önceden bilgilendirdiğini açıkladı.

    Büyükelçi Güngen açıklamasında, "Mesele Kürt olmaları değil. Biz bunu bir sorun olarak görmüyoruz. Asıl mesele; PKK, 1990'lardan bu yana terörist faaliyetler yürütüyor ve 40,000 Türk vatandaşını öldürdü. Japonya da dahil olmak üzere dünyadaki hiçbir ülke böyle bir örgüte müsamaha göstermemelidir." ifadelerini kullandı.

    Japonya'daki PKK yapılanmasının uzun zamandır bilindiği ve terör örgütlerinin faaliyetlerini daha önce Japon yetkililerine bilgilendirdiklerini söyledi. Güngen, "Bizim kararımız sadece tek bir vakaya dayanmamakta, geçmişi de kapsamaktadır. Belirli kişi veya kuruluşlardan bahsetmekten kaçınacağım, ancak sadece medyada genel olarak yer alan haberlerden kimin ne tür faaliyetlerde bulunduğunu görebilirsiniz." dedi.

    Türkiye ve Japonya ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini ve birçok alanda müşterek hareket ettiklerini belirten Büyükelçi, "İki ülke bir süredir güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda birlikte çalışmaktadır. İkili ilişkilerde pek çok şey oluyor, ancak uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak önemli." şeklinde kaydetti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, The Sankei Shimbun
    TürkiyeJaponya
    Haberler > Dünya > PKK'yı terörist kabul etmeyen Japonya'ya Türkiye'den cevap
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