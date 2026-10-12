Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanı'na suikast planı! Bir e-posta ele verdi

Polonya'da Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e yönelik suikast planı iddiası ülkeyi alarma geçirdi. Güvenlik birimlerinin saldırı hazırlığına ilişkin bilgilere ulaşmasının ardından Aşağı Silezya bölgesinde bir şüpheli gözaltına alındı.

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Polonya'da Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e yönelik suikast planı ortaya çıkarıldı.

İki ismi hedef almakla suçlanan bir kişi gözaltına alınırken, Polonyalı yetkililer saldırı tehdidinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, suikast tehdidinde bulunan şüphelinin yakalandığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Suikast tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı polis memurlarına teşekkür ediyorum."

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"TEHDİDİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜKSEK"

Özel Hizmetler Koordinatörü Sözcüsü Jacek Dobrzynski, şüphelinin Polonya'nın Aşağı Silezya bölgesinde yakalandığını ve Polonya vatandaşı olduğundan bahsetti:

"Bu vakada, söz konusu tehditlerin gerçekten hayata geçirilme ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediyoruz. Yakalanan şahsın Polonya vatandaşı olduğunu öğrendik."

Gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşında olduğu belirlendi. Wroclaw'da geceyi gözaltında geçiren şüphelinin, sağlık durumunun doktor tarafından değerlendirilmesinin ardından Varşova'ya sevk edilmesine izin verildi.

SUİKAST PLANI E-POSTAYLA ORTAYA ÇIKTI

Polonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, olayın nasıl ortaya çıkarıldığını anlattı.

Galecka, üst düzey devlet yetkililerinin güvenliğinden sorumlu Devlet Koruma Servisi'nin muhtemel saldırıya ilişkin bilgiler içeren bir e-postayı polise ilettiğini belirtti.

İhbarın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Radio ZET'in haberine göre şüphelinin, saldırı planı konusunda radikal gruplarla internet üzerinden iletişim kurduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, şüphelinin aşırı görüşlerin paylaşıldığı internet gruplarında aktif olduğunu belirtirken, saldırı hazırlığının siyasi nedenlerle yapıldığının henüz kesinleşmediğini açıkladı.

GÜVENLİK BİRİMLERİ ACİL TOPLANDI

İhbarın ardından Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ve Özel Hizmetler Koordinatörü Tomasz Siemoniak'ın talimatıyla güvenlik birimleri acil toplantıya çağrıldı.

Polonya İç Güvenlik Ajansı'nın (ABW) Terörle Mücadele Merkezi'nde düzenlenen toplantıya polis, Devlet Koruma Servisi ve istihbarat yetkilileri katıldı.

Galecka, ihbardaki bilgilerin yeterince somut ve ciddi olduğunu, bu nedenle kamuoyunun bilgilendirildiğini belirtti.

Polonya basınına göre şüphelinin evinde arama yapılırken, saldırı hazırlığının kapsamı ve muhtemel bağlantıları araştırılıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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